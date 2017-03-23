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响应新南向政策 台湾大江生医前进印尼

【本报讯】大江生医(TCI)印尼分公司开幕仪式，21日下午2时在雅加达Holiday Inn Hotel Kemayoran宴会厅隆重举行，邀请到印尼CABI处长Mr. Umar Habson，印尼食品协会GAPMMIá主席Lukman、驻印尼代表处经济组组长萧振寰、台湾工商联谊总会秘书长曾裕华、中华航空印尼分公司总经理陈兆麟、长荣航空印尼分公司总经理谭自强，以及雅加达台湾贸易中心主任廖俊生、印尼食品界品牌人士等贵宾均到场祝贺。

大江生医是台湾上柜发行公司，创立于1980年，迄今35年历史，销售台湾研发制造的功能性食品及护肤面膜至全球40国。大江生医以「加入并改善消费者生活」为宗旨，发展提升人类生活品质的保健食品及护肤品科研技术，发展出「IBD生物整合设计」流程，从高效性原料开发、最适合吸收与服用的剂型设计、品质严格管控的生产制造、符合国际认证的临床功效测试，到外型包装美感设计，从效用到感官整合一体。成果丰硕屡获国际奖项肯定，如高效性原料屡获瑞士日内瓦、美国匹兹堡及德国纽伦堡等世界三大发明奖，包装设计作品荣获德国iF与RedDot

设计大奖，生物纤维面膜制程获得中国美伊科技奖等。

大江生医执行副总林咏皓在致词时表示，过去几年大江生医成长快速, 2015年成长43%, 2016年成长51%,年度营业额达1亿美元,能有这样的成绩,除了在欧美国家成功切入国际一级品牌的供应链外,最重要的就是东协的崛起，其中印尼是大江生医最看重的市场,于是大江生医在雅加达成立第一个分公司。除了能就近服务大江生医在印尼的客户,更重要的是要本土化！

CABI处长Mr. Umar Habson与GAPMMI协会主席Lukman、驻印尼代表处经济组组长萧振寰、都肯定大江生医在国际市场的成功经验，并期许大江生医的加入能带动印尼的农业、生技、食品各环节产业活络，为印尼经济成长注入新动能。

尤其印尼是草药大国，拥有独特的热带生态圈、丰饶的农业与植物，这些丰富的生态多样性恰巧能作为大江生医致力研发天然物料、生物整合的基础。希望能藉由与当地的产官学界合作,以印尼当地的食物进行开发,带进国际的先进萃取技术,加上最佳化的配方,以及国际品牌成功商品的宝贵经验,能让新一代的印尼功能性食品与护肤品,展现更强更直接的效果,赢得更成功的销售成果。