Tuesday, October 31st, 2017 | Posted by

响应“捐血一袋、救人一命”号召
印尼龙冈亲义总会与Mangga Dua Square商场办捐血活动

 

印尼龙冈亲义总会总会长张天来（右六）和张和然副总会长及夫人（右四、五）等理事在捐血现场合影。

印尼龙冈亲义总会总会长张天来（右六）和张和然副总会长及夫人（右四、五）等理事在捐血现场合影。

 

张天来（左三）和张和然伉俪（左四、五）、刘佳平（左六）等合影。

张天来（左三）和张和然伉俪（左四、五）、刘佳平（左六）等合影。

 

左起：张和然、张健忠、刘佳平、张紫娟、关沈秀琴、关元勋慰问献血者一景。

左起：张和然、张健忠、刘佳平、张紫娟、关沈秀琴、关元勋慰问献血者一景。

 

【本报周孙毅报道】为响应“捐血一袋、救人一命”号召，1028日，由印尼龙冈亲义总会与Mangga Dua Square商场等单位联合举办的千人捐血活动，在该商场成功举行。吸引逾千名民众前来献血，成功收集了1.100袋血液指标。

印尼龙冈亲义总会总会长张天来，副总会长张和然，监事长张健忠，福利部刘佳平等理事，包括：刘新华、关沈秀琴、关元勋、张紫娟等，以及雅加达红十字会代表、Agung Podomoro Land基金会代表、Mangga Dua Square商场代表等出席捐血开幕礼。

张天来在受访时，对Mangga Dua Square商场、Agung Podomoro Land基金会、雅加达红十字会及社会各界人士的支持和参与，让捐血活动得以顺利进行表示感谢。他说，此次印尼龙冈亲义总会与上述各单位联办捐血活动，旨在配合我国政府推广捐血活动，为社会尽一份心力。

张和然表示，捐血不但可以助人更可以利己，适量的捐血可以加速体内新陈代谢，将体内陈旧老血排出，促进自身进行造血的循环。希望类似活动今后能继续得到社会大众的积极参与，为急需救助的人献出一份爱心。

刘佳平称，为了吸引更多的踊跃民众参与献血活动，主办单位特别准备了一些丰富的幸运抽奖，如：一辆摩托车、脚踏车、电视、电冰箱等奖品。该捐血活动直至下午结束，并顺利筹得1.100袋血液。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=196995

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