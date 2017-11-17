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叶秀娟代表印尼台教中心访问中爪哇地区多所大学

印尼留台校友会联总荣誉总会长暨印尼台教中心荣誉主席叶秀娟带领其团队于2017年11月4日至8日到中爪哇地区进行推广台湾教育之行。

叶秀娟（Rini Lestari），经理叶沛沂（Tania），东海大学代表Henk Vynckier以及刘宜芳（Evonne）一行人拜会日惹加查马达大学国际长I Made Andi Arsana。作为精力充沛，办事积极的女强人，这又是叶秀娟马不停蹄的重要之旅。

根据她说，目前印尼台教中心和印尼个大学的合作进行顺利。其中加查马达大学牙科学院和台湾中山医学大学正在拟定签订合作书。中山医学大学和东海大学有深远的合作关系，在与东海大学，中山大学的合作下，声誉著卓的台湾医疗将会对印尼医疗起了正面的加持。加查马达大学牙医学院院长Dr. Ahmad Syaify深具信心的提及合作计划的前景。

2017年11月7日，台教中心也造访日惹的Atma Jaya大学，作为东海大学校务顾问的叶秀娟代表东海大学与Atma Jaya 大学校长Gregorius Sri Nurhartanto签订合作书。

日惹一向来就是印尼的大学城，但是从来没有在这里举办过台湾教育展。印尼台教中心将会在加查马达大学设立代表办事处以服务日惹以及周边地区的学生们对台湾教育的需求。

印尼台教中心将于2018年2月5日在万隆，7日在日惹，9日在三宝垄举办由台湾20所著名大学参与的教育展。 届时将由日惹省长苏丹哈门库布沃诺（X）剪彩开幕。

印尼台教中心也受到中爪哇地区其他著名大学的热烈欢迎。日惹 Universitas Kristen Duta Wnacana与2017年11月6日也和台教中心签订合作书。

在Salatiga 著名的SatyaWacana 大学，该大学国际长Frances Sinanu 和三宝垄的Universitas Soegijapranata 的副校长Benny D Setianto 都热忱接待台教中心的到来，也计划在该两大学设立华教中心和台湾之窗，供有意赴台研读硕博士班或进行研究的学生提供咨询。在日惹，Universitas Ahmad Dahlan是穆哈默德协会属下的大学也在叶秀娟等人的说明下，对台湾教育有了进一步的认识而感到极大的兴趣。这是因为台湾已经进行清真食物的认证。在台湾许多清真馆中，穆斯林可以放心享用美餐。在平等自由的台湾，各宗教也受到同样的待遇，所以很多地方都设有回教徒祈祷的场所，对回教徒的精神活动提供了极大的方便，也是台湾在旅游方面所作出的不懈努力。