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台湾经济部贸易局拓销出新招

助台商以创意行销MIT商品

【本 报讯】台湾经济部国际贸易局委托财团法人商业发展研究院(Commerce Development Research Institute) 执行优质平价新兴市场精进方案「Wow! Taiwan SelectsJakarta」创新海外联合行销活动，今天早上10时在雅加达NEO SOHO Mall正式开幕。

出席开幕活动的包括驻印尼代表陈忠、经济组组长萧振寰、雅加达台湾贸易中心廖俊生主任、中华航空印尼分公司总经理陈兆麟、商业发展研究所行销所曾志成副所长、法国知名药妆连锁Sephora印尼销售总监MS. ItaPuspita、印尼零售通路龙头Alfa mart集团旗下电商平台Alfa cart 代表Mr. Dylan Hong，参展的台湾品牌有：我的美丽日记、 Mio、HIBIS、VENUS AMOUR、SEXYLOOK等。

驻印尼代表陈忠在开幕致词时表示：「Wow! Taiwan Selects 2015年开始巡回东协，印尼已经连续三年举办这个活动，今年以Living Premium为主题，融合了台湾感应科技、AR扩增实境、 VR虚拟实境游戏体验等创意概念，展示近50项MIT优质产品，让印尼民众感受到无限创意的台湾高科技。」

此次活动利用现下最夯的AR及VR，以五感体验行销MIT商品，并带来台湾的美食、居家生活用品、美妆保养品、消费性电子产品等近50项商品，现场除了可体验各式商品外，更可以下载APP与MIT商品进行AR互动。且此次由HTC VIVE及MSI提供多款的VR虚拟实境游戏，要让民众深刻感受台湾的科技智慧生活。