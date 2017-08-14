Posted by admin

台湾柔冠公司3QMAGI自创品牌

超神奇微米美容巾参加2017印尼国际美容展

【本报周孙毅报道】2017第3届印尼专业美容展，8月12日-14日，在雅加达会议中心（JCC)举行。共有150余家全球各地参展商参与本届展览。

来自台湾彰化县的参展厂商之一台湾柔冠有限公司，以其3QMAGI自创品牌推出最新升级第七代“超神奇微米美容毛巾”产品。

台湾柔冠有限公司创立于1990年，秉持「品质、创新、服务、信用」经营理念投入符合「环保、医学、美容、保健」主张的产品发展，包括释压床垫、坐垫、枕头、褥疮、痔疮专用坐垫、禅坐垫及神奇微米毛巾产品等产品。

据台湾柔冠公司创办人许纯诚表示，27年来，台湾柔冠坚持台湾设计、台湾制造，确保商品品质，不断研发创新，以3QMAGI自创品牌行销国际。全系列释压商品以预防医学的角度和全面的舒适性设计开发而成，使柔冠在睡眠和坐卧产品上赢得全球最舒适100%释压舒缓的产品美誉，并建立良好信誉和口碑，嘉惠许多睡眠障碍和改善身体健康状态。

近年则开发了微米美容巾，只要毛巾与水轻轻按压擦拭即可去油、去角质、卸妆免用卸妆油，兼具简单清洁、环保概念；免去洗脸繁复的清洁方式。

许纯诚指出，该公司在释压床垫和神奇美容巾产品皆在台湾、大陆、日本取得专利保护，另外2014年台湾柔冠公司更获得第四届国际生物能学术高峰会评审通过卓越自然医学单位奖殊荣肯定。