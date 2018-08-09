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台湾林口长庚医举行健康讲座

泌尿系统及关节退化疼痛的照护与治疗

台湾林口长庚医院定期与印度尼西亚华商经贸联合会、亚洲华商经贸合会共同办理健康讲座，长期照护印度尼西亚民众的健康。本次特地于亚运期间拜访广肇会馆，期盼为印尼民众带来新知。

年长的民众们因为身体机能逐渐退化，常有泌尿系统以及关节退化的问题，故本次特别安排泌尿科权威冯思中副院长、骨科权威詹益圣教授，赴广肇总会对民众们讲解日常的保养，发生问题后的治疗方式。

冯思中副院长表示，50岁以上的男性常因摄护腺逐渐变大的问题，导致小便变细，流速变慢、尿不干净等问题。这时可用雷射疗法来治疗摄护腺肥大改善状况。若男性受到勃起障碍之苦，则可以适度的补充睾固酮或是以简单的药物及手术来迎接人生的第二春。

女性则常因为年轻时生产导致肌肉受伤，年纪渐长甚至会因为大笑或打喷嚏而尿失禁。除了药物治疗、物理治疗、手术治疗来改善，现场更教授凯格尔运动来做日常的训练，有趣的演说让大家热烈掌声不断。

人活着就要动，但有时候会因意外受伤导致关节受损。詹益圣医师长期致力于关节治疗，包括十字韧带重建、跌倒手腕受损、髋膝关节镜治疗等。现场以许多影片的案例来介绍不同关节治疗前后的变化。林口长庚医院早已全面以关节镜微创手术对民众进行治疗，较传统手术复原期大幅缩短，并减少对身体的负担。同时，现场民众大多有退化性关节炎的问题，詹医师建议可以注射波尿酸、PRP、手术矫正、严重者也可进行人工关节置换。

詹医师因每年平均手术超过600例，长期低头开刀导致颈椎压迫，每晚彻夜难眠，因此来印度尼西亚前一周痛下决心接受颈椎手术。术后两天立即出院，伤口更是只有小小的3公分。因此特地将自己的治疗经验

大家分享，让民众可以更直观的了解林口长庚医院的医疗品质，因为伤口小、失血少，治疗完毕后可以快速回复到日常生活。海南联谊会余有信会长并上台分享，说明在长庚治疗椎间盘突出，并于3天内出院的小故事。

现场民众反应热烈，踊跃提出问题跟医师咨询泌尿及关节的问题。