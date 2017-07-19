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台湾机械产业及相关专业展联合推广说明会雅加达成功举行

【本报周孙毅报道】7月19日，由台湾对外贸易发展协会(TAITRA)主办的「Perfecting Every Business台湾机械产业及相关专业展联合推广说明会」，在雅加达Kembang Goela餐厅成功举行。

据雅加达台湾贸易中心廖俊生主任指出，此次举办该活动，旨在向印尼制造业大力促销，一方面推介即将举办的5大机械相关展览，同时阐释台湾智慧机械与智慧制造的竞争优势，提升产能和品质的最佳夥伴。

廖俊生表示，印尼与台湾双边经贸关系紧密，其中台湾优质的工具机与机械类产品具有重要的角色，印尼是台湾机械第11大出口国，相信，在现今竞争激烈的国际经济局势中，高效率_价格好_服务佳的台湾工具机，依然是印尼工业的重要选择。

廖俊生补充说，台湾工具机产业经过60多年的研究与发展，已跻身于世界公认的优质行列。2016年台湾机械与相关零组件出口到印尼的金额达到4亿5千1百万美元，2016年台湾工具机全球出口值达28亿9,694万美元。相较于日本受惠于日元对美元大幅贬值的优势，台湾工具机行销全球是以卓越的品质与实力赢得客户的信赖。

会中来自台湾外贸协会展览业务处副处长黄汉唐致辞称，工具机产业是台湾产业发展的重要基础，所生产的工具机及零组件产品全球知名，深获业界信赖。为了提升国际竞争力，让台湾生产的工具机产品能推广至世界，台湾业者在研发部分不断增强，结合智慧科技发展与其他竞争对手不一样的产品，做出区隔。此外，台湾外贸协会未来一年将在台北及高雄举办5项大型机械专业展览，也趁此机会邀请印尼工商界及代理商踊跃参观，进行采购和交流。

以下为5项大型展览会名称与日期安排：2017年9月13日至16日举办台湾国际塑橡胶暨复材工业展；2018年4月2日至5日举办台湾国际木工机械展；

2018年5月9日至12日举办台北国际智慧机械暨智慧制造展；2018年8月2日至5日举办台北国际塑橡胶工业展；2019年3月5日至10日举办台北国际工具机展览会。

黄汉唐表示，台湾工具机产业在世界享有盛誉，历年来其产值与出口值皆排名全球前五大，是支持台湾工业发展的重要产业。由于印尼政府规划于2020年实施汽车产业聚落在地化，台湾工具机业者将可藉由提供优质与价格合理的设备与制造技术，进一步强化与印尼产业的合作。

本次说明会也邀请到台湾富强鑫精密工业股份有限公司(Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd.)代表于会中分享最新塑胶射出成型机的市场趋势及研发资讯，把第一手的产品新性能_新趋势与印尼业界分享。