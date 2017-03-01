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台湾春访团雅加达登场 老中青三代艺人共同演出

【本报讯】2017年台湾侨委会春节文化访问团26日晚上7时，在雅加达金沙酒楼夜总会登场，由侨委会前委员长张富美率领13位团员，到6个国家共12个城市演出，担当演出的团体包括，董事长摇滚乐团、金曲奖得主张三李四乐团、金曲奖客家歌王黄连煜、邹族美声歌后安歆沄、魔术王子简铭宣、金牌歌后于台烟、国宝级艺人文夏、文香共同演出。

逾1000位台商、侨界、留台、热烈出席。其中最受瞩目的就是最美丽的主持人白嘉莉，大家也争先的与她合影留念美丽的回忆。

春访团特别邀请国宝级艺人文夏、文香，演唱多首台湾歌曲，他们代表了两代台湾人对台湾歌曲时代的记忆。艺人安歆沄以高亢美声献唱「高山青」与亲蜜爱人。金曲奖音乐大师黄连煜与乐团带来精彩客家歌曲。魔术王子简铭宣表演一系列精湛魔术，获得热烈掌声。金曲奖得主张3李4乐团，演唱世界第一等，瞬间带动现场气氛。而压轴登场的于台烟也一连演唱多首，邓丽君经典歌曲并与来宾合唱。最后董事长乐团演唱，充满乡土情感曲风歌曲，让思乡情切的台商备感亲切。

亚洲地区春节文化访问团，到6个国家共12个城市表演，希望藉由优质文化艺术表演，加深海外乡亲与台湾的文化情感，落实「新南向政策」的文化交流，让世界看到台湾的生命力与文化活力。