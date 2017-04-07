Posted by admin

台湾印尼产业链接高峰论坛

台湾印尼产业链接高峰论坛经于2017年3月30日在台湾高雄汉来大饭店成功举办。论坛主席、台湾工总理事长许胜雄，经济部长李世光，高雄副市长史哲暨六百多位台湾企业家以及印尼行政部门的工业部重工业总局长普度 （I Gusti Putu Suryawirawan），经济统筹部以及投资协调委员会代表，百多位印尼产业界精英，其中包括印尼工商总会，工具机产业协会，食品饮料协会推广合作委员会，士志船运集团，宝索瓦集团，印尼造船零组件产业协会等主要企业代表，可说是台湾新南向政策中最主要的一场重头戏，在论坛签订双边合作意向书。

印尼工商总会台湾委员会副主席叶秀娟在致辞中，强调印尼和台湾的悠久的关系。印尼许多产业的发展，都和台湾有不可切割的关系。如今在两方的主导下，以更正式的形态加强合作，一定会事半功倍。作为曾经留学台湾，也曾出任世界留台校友会总会长的她，一向来对印台两地的交流推展不遗余力，对教育更是积极推动。现在在台湾升学的印尼学生，人数约有五千人，他们回来后就成为印台两地的沟通桥梁，把双边的合作落实的更加顺畅。

打铁趁热，台湾外贸协会将于5月12日（星期五）至5 月14日（星期天）10.00-18.00时 在雅加达会议中心（Jakarta Convention Center juban “2017年印尼台湾形象展，设有150摊位，介绍台湾在具有优势，和生活密切相关的产业如：渔农，观光，健康，绿能，精品，教育，设计，运动，休闲，美容，电子，清真食品等等，不一而足，包罗万有。

在高峰论坛的前一天，3月29号，叶秀娟作客印尼驻台北经济贸易代表处，和印尼代表Robert James Bintaryo相谈甚欢。叶秀娟在留台校友会总会长任内推动学生到台湾升学，以及目前印尼学生在台湾的庞大人数，会保证印尼在将来发展时，对高端人力的需求已经有了一定的保证。

3月31日，在论坛过后，叶秀娟应台湾义守大学创办人，台湾不锈钢大王林义守总裁之邀，作客义守总部。林先生对义守大学数度来印尼参加台湾高等教育展，得到留台校友会的热情接待，进而招收到印尼学生，对叶秀娟致以深切的谢意并安排她到义大医院参观。义大医院位于义大世界内，大世界占地90公顷，区内有义守大学，国际中小学，星级酒店，娱乐世界和购物广场，是国际规模的度假中心，显示出台湾人的创意和经营能力，足以作为印尼企业家取经之处。一道受邀的有钟万有总经理（CEO Jababeka Morotai），他把近年来台湾和印尼政府讨论在Morotai建成工业制造基地的意向和进展向林总裁报告，配合台湾新南向的计划和印尼政府加强工业发展的机会，以及Jababeka在这方面的成功实例，希望林总裁把资金投入印尼，一起向光明前途迈进。

在台湾印尼产业链接高峰论坛中，印尼领队，印尼工业部重工业总局长普度 （I Gusti Suryawirawan），在他的致辞中说明工业长期合作的重要性。2016年，印尼工业的成长率达到4.42%,而在整体经济成长的5%里，制造业占了18.2%.食品饮料；五金，电子。光学；机动车又各占了制造业的32.84%，10.71%和10.47%。

在印尼和台湾的双边贸易上，印尼对台湾有顺差。所以如果台湾能以印尼为投资的目的地，向印尼出口设备和技术，会把贸易平衡起来。而以印尼为生产基地，可以享受到印尼国内庞大的内需市场，以及由印尼出口到欧美各国所享受的低进口关税，让印尼的产品具有更大的竞争力，也为印台双方制造双赢的条件。

台湾在东协的投资除了印尼以外，都属于比较高端的制造业。在印尼只有比较低层次的工业如纺织等。台湾引以为骄傲的电子，电机在印尼的投资就太少了。

署长呼吁台商在印尼寻找合适和对象合作投资，把印尼打造成造船，航空维修，电子和资讯交通产业的基地，供应国内和国外的需求。

针对有关工业事务的2014年第3条款，政府将加强基础建设，对工业的赋权以及加强和提振工业需要的政策和其他的支援。

印尼预定2019年的工业发展将着重于：

1. 提高农产品，矿物，油气和煤炭等等原材料的附加价值以及整合上下游的生产和销售。

2. 加强人力资源和技术竞争力来提升工业能力。

3. 在印尼各地区设立工业成长促进区，投资中心区，工业区和中小企业群区。

到2016年，为提供工业所需人才，政府已经在梭罗设立纺织工业群学院和在莫罗瓦利成立金属工业工学院。政府预定到2019年，将会设立8所工学院和工业群区，采用双边教育系统和产学合作计划。政府也会推动在全印尼推行技术高职和工业的合作。

除此之外，普度署长也呼吁台商投资绿能和可再生能源的工业。台湾有许多大学，研究机构和私人企业在这方面已经有很先进的技术。印尼在各方面都有很适合这绿能技术的开发和发展的环境，进而从这里向海外迈进，把这产业做大做强。署长保证，为了落实这个愿景，印尼政府将会倾全力让这个计划成功。

「2017台印尼产业链结

高峰论坛」大会共识

工业总会很高兴能和印尼工商总会共同举办2017产业链结高峰论坛，这次总共有来自双方产官学界共400多人参加，并签署6项合作备忘录，可以说是成果丰硕，也为未来的合作奠定良好的基础。经由这次论坛，双方达成六项共识：

第1， 台湾工业总会与印尼工商总会(KADIN)，将加强产业合作对接，促进双方产业价值链合作，推动技术合作，共创品牌和人力培训等方面的合作，为双方产业合作创造互利共赢的环境。

第2，为了落实产业合作交流平台，经济部与印尼工业部将相互对接。并指定我方窗口为经济部工业局局长，印尼为工业部金属机械交通器具与电子总局长。

第3，我国政府会协助企业掌握印尼产业发展的愿景与机会，强化与印尼产业合作，支持印尼产业的转型升级，而印尼也会掌握台湾新南向政策契机，为产业创造诱因，创造互利共赢的合作环境。

第4，印台官方与公协会都会积极协助此次签署合作备忘录之企业，具体落实备忘录之共识，创造实质效益。

第5，双方都认为船舶、资通讯、金属(含钢铁)、食品及资源循环等是很有潜力的合作项目，双方将持续推动与落实，也愿意持续扩大产业合作的范围、基础建设和电子商务，以强化产业国际竞争力与市场占有率。

第6， 双方同意，下次印尼-台湾产业合作高峰论坛将于2018年在印尼雅加达举办，具体时间与规模及领域，将由我窗口为经济部工业局局长与印尼方为工业部，研商后确定。