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台印探讨产业合作链结共创双赢

【本报讯】「2018台湾印尼产业链结高峰论坛」6日早上8时30分至下午5时，在雅加达Fairmont Hotel Ballroom展开，共吸引5百位台印产官学者参加，此次论坛结合政府、研究单位及企业，希望促成更多合作案例。为双方业者建构合作平台奠定良好基础。

在驻印尼代表陈忠与驻台北代表罗伯特共同敲锣后，为「台湾印尼产业链结高峰论坛」揭开序幕。本论坛由台湾工业总会代表杨银明，及印尼商工总会总主席Rosan Perkasa Roeslani共同担任主席，印尼工业部国际贸易司总司长I Gusti Putu Suryawirawan 提出，由总统佐科威于四月公布工业4.0发展政策，全力发展食品生技、汽车、电子、化工及纺织等五大产业做为重点，盼更多外资前来投资。

台印双方签署六项合作意向书，包括：印尼Binus大学与工研院签署人才训练及信息交流合作意向书，此外，双方研究机构在金属加工、食品制造及产业创意人才培育与技术交流签署三项合作意向书，产业方面则在船舶产业技术合作及智慧交通合作签署两项合作意向书。

台湾“经济部”次长王美花指出，台印产业链结高峰论坛建构合作平台，以协助中小企业寻求合作伙伴，这次有食品加工、机械造船、还有物联网(IOT)，对印尼产业都非常有帮助，希望未来每年都可以寻找目标产业，促成更多合作案例。台湾工业总会代表杨银明表示，此次聚焦在食品、钢铁，还有工业4.0各方面，这些在台湾都是 一些强项，搭配印尼的天然资源在这方面双方合作空间相当的大。

随后分组讨论由「金属加工」、「食品加工」、「智慧城市」和「船舶」等产业代表探讨合作的商机，并进行媒合洽谈。台印产业链结高峰论坛希望为台湾的新南向团队，开创进一步与印尼策略结盟，开拓市场的崭新成绩。(J/F)