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台南市大学联盟人才交流访问团与印尼留台校友联合总会

暨印尼台湾工商联谊会联合总会签署合作备忘录

【本报周孙毅报道】为落实台湾政府推动“新南向政策”，3月9日，由台湾台南市赖清德市长率领的台南区12所大学交流访问团抵达雅加达访问。

3月10日，台南市12所大学校长和副校长一行人与印尼留台校友联合总会暨印尼台湾工商联谊会联合总会，在雅加达Borobudur

国际酒店举办一场座谈会，同时就今后的人才交流培育与合作举行签署合作备忘录。

台南市赖清德市长，驻印尼台北经贸代表处陈忠代表，侨务组组长张淑燕，印尼留台校友联合总会总会长江泽民，副总会长林正君，副秘书长沈清平，顾问郑汉烈、陈永安，财务长李淑惠，永久名誉会长杨儒龙，雅加达留台校友会会长刘俊逸和其他理事，印尼台湾工商联谊会联合总会总会长周宗和，雅加达台湾工商联谊会理事长赖维信，监事长秦嘉生，来自台湾国立成功大学苏慧贞校长、南台科技大学戴谦校长、长荣大学李泳龙校长、国立台南艺术大学詹景裕校长、国立台南大学黄宗显校长、中华医事科技大学曾信超校长、康宁大学黄宜纯校长、台南应用科技大学林品章校长、台湾首府大学许光华校长、远东科技大学杨昌裕副校长、昆山科技大学李天祥副校长、台南药理大学陈健民副校长及嘉宾等出席了签约仪式。

周宗和首先致辞，对台南市赖清德市长，以及台南市大学联盟12所大学校长、副校长及随团成员等到访印尼宣传推动台湾政府新南向政策表示欢迎，并预祝赖清德市长一行人此行取得圆满成功。

江泽民致辞，对赖清德市长率团来访表示热烈欢迎，并简要介绍了印尼和台湾两地间的教育情况。他说，目前印尼在台湾各领域就读的学生人数已多达5000多人。希望通过这次的签署合作，有利于进一步推动印尼和台湾教育合作取得更丰硕的成果。

赖清德市长在致辞中，感谢印尼留台校友联合总会和印尼台湾工商联谊会联合总会的热情接待。他说，印尼是东协经济成长率最高的国家之一，目前约计有800家以上的台商在印尼投资经营，对于能够熟悉印尼与台湾双边政府政策_语言文化的人才需求极高。而台南市的高等教育资源丰富，每家大学都有自己的强项，因此赖市长特地商请成功大学苏慧贞校长组成「台南市大学联盟」，取代以往大学单打独斗的招生方式，建立大学资源平台，希望能提供印尼台商企业所需的人才培训课程，也藉由台商企业与台南市大学联盟的合作，提供企业实习与工作机会，吸引更多优秀的印尼学生来到台南求学。

陈忠代表致辞称，很高兴台南市赖市长能够率团到印尼进行交流访问。他说，在“新南向政策”的经贸合作、人才交流、资源共享及区域链结等4大面向中，台湾与印尼的人才交流十分密切并且重要。相信通过赖市长此次的访问，将更加深化拓展双方人才及教育的合作交流。

据悉，此次赖市长一行人在印尼访问期间，先后拜访了Muhammadiyah 和印尼伊斯兰大学，并签署了合作备忘录，以深化台湾与印尼教育战略合作。