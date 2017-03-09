Posted by admin

台南市大学联盟与穆哈玛迪亚大学联盟

签署交换学生合作备忘录

【本报邝耀章／Max报导】台南市大学联盟与穆哈玛迪亚大学联盟昨日在雅加达穆哈玛大学签署交换学生合作备忘录，这是推行台湾新南向政策的一环。台南市大学联盟包含台南12所大学的校长、副校长，而穆哈玛迪亚大学联盟属下有35所大学。见证签约仪式的有台南市长赖清德与台北经贸代表处陈忠代表，穆哈玛迪亚总主席Haedar Nashir等。

台南市大学联盟成员包含；国立成功大学校长苏慧贞、台南科技大学校长戴谦、长荣大学校长李咏龙、国立台南大学校长黄宗显、国立台南艺术大学校长詹景裕、台南应用科技大学校长林品章、中华医事科技大学校长曾信超、康宁大学校长黄宜纯、台南首府大学校长许光华、昆山科技大学副校长李天祥、嘉南药理大学副校长陈健民、远东科技大学副校长杨昌裕。

穆哈玛迪亚是印尼第二大伊斯兰教组织，成员约有3000万人，一部分是知识份子或受过高等教育的穆斯林。该组织最近几年热心发展医学与教育，目前在全印尼已拥有100所学校与1000个诊疗所或医院，数位该组织高层曾出任印尼教育部长，该组织对印尼社会影响极大。

台南市长赖清德说，台南市大学联盟与穆哈玛迪亚大学签署合作备忘录，包括交换学生、交换教授、与交换教材。台市是台湾一个古老的城市，在台南市大学联盟里的大学都各自有他们的特点，无论在科学方面或研究方面都有。印尼是东南亚的一个大国，拥有优秀的文化，是台湾新南向政策重视的一个国家。赖清德市长邀约台南的大学生访问印尼，也邀请印尼的大学生访问台南。他说，互访可以互相学习开拓视野。

驻印尼台北经贸代表处陈忠代表见证签约仪式时说，目前有5074名印尼大学生在台湾就读，为台湾第二多外国大学生，希望台南大学联盟与穆哈玛迪亚大学联盟合作后，可提升两地大学生的交流与互相了解。