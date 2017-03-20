Monday, March 20th, 2017 | Posted by

印度尼西亚大学中文系校友
探访孤儿院献爱心

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3月19日，印度尼西亚大学中文系专科95级和96级校友一行约20人，前往勿加西阿拉玛孤儿院进行献爱心、送温暖活动。此次活动募集到爱心捐款约二千万印尼盾，其中包括牛奶、面包等食品和书本铅笔等学习用品，并将一千万盾现金转交给孤儿院院长拉赫玛。

当校友们抵达孤儿院时，孤儿们用欣喜、期盼的眼神注视着校友们，校友们很亲切询问他们的学业和在孤儿院里的生活情况。感动的瞬间，希望让更多的人认识他们,关注他们的成长。

当天，校友们和孤儿们一起聊天、玩游戏。大家有说有笑的，很快打成一片。目前在北京师范大学读博士的校友菲力和孤儿们分享了他在北京学习和生活的情况。

孤儿们对中国很感兴趣，有些向菲力提问中国文化和中国人的日常生活，菲力都详细回答。活动中，孤儿们表演了一些节目，包括唱歌、跳舞、武术等，他们都玩得津津有味、个个脸上都露出了灿烂的笑容。

期望更多的爱心社会各界人士，多多关注关心弱势群体，多为社会做点贡献。校友们送去的不仅是礼品，最重要的是给那些失去团圆、失去温暖的群体带去爱心。愿印度尼西亚大学中文系校友会继续努力做好福利工作，无私奉献。

用行动为大爱接力！

 

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