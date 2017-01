Posted by admin

印尼飞翔合唱团举办专场音乐演唱会 今年将参加越南与新加坡国际合唱节

【本报周孙毅报道】1月15日晚,由印尼飞翔合唱团主办主题为“这是为音乐/And This Shall Be For Music”的专场音乐演唱会,在雅加达艺术宫成功举行。

飞翔合唱团创办人之一陈楚明,邱昌珍团长,华社贤达谭柏叶伉俪、陈伯年伉俪、贝锦兴伉俪、方劲雄、李和生伉俪、李世正、黄成强伉俪、郑维克伉俪、黄德新夫人郑金英、Hendrik Sasmito等各界音乐爱好者,约300人出席聆听了这场美妙动人的音乐会。

是晚,在戴嘉妤(Cherly Susanti)的指挥下,飞翔合唱团团友们精心演绎了15首风格各异与不同语言歌曲,包括:意大利文《Ah Dolente Partita》,法文《Je Le Vous Dirai》,中文《时间都去哪儿了》、《夜来香》,德文《Schaffe in Mir,Gott,Ein Rein Herz》,英文《If You Love Me》、《Somewhere OutThere》,印尼文《Cinta Indonesia》、《Simfoni Raya Indonesia》,西班牙文《Yo le Canto Todo El Dia》等合唱作品,精湛的演唱技艺,让全场听众沉醉其中。

据戴嘉妤指挥老师表示,飞翔合唱团应越南Vingroup集团之邀请,今年6月1日一5日,将赴越南参加在河内举办的国际合唱节。来自韩国、马来西亚、菲律宾、印尼等国家优秀合唱团将出席这次合唱节。此外,今年7月7日至10日,该合唱团也将赴新加坡参加2017年新加坡国际合唱节大赛。

值得一提的是,2016年7月20日至24日,飞翔合唱团曾参加了在泰国举办的“第9届泰国Pattaya国际合唱节”,并获得了无伴奏小组唱比赛金奖。

戴嘉妤老师在讲话中称,飞翔合唱团将出席上述两项活动,这次音乐演唱会算是为出发前的热身演出。感谢与会嘉宾和各界音乐爱好者拨冗出席。该音乐会直到晚上9时许圆满结束。