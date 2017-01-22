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印尼闽南同乡联谊会迎新春献爱心 向雅京Cilincing贫民派发5000份爱心包裹

【本报周孙毅报道】值此鸡年新春佳节即将到来之际，坐落于雅加达Kota Baru Bandar Kemayoran Jl.Benyamin Sueb Blok D6 Springhill Office 6th楼的印尼闽南同乡联谊会，于1月22日上午10时，在雅加达北区Tanjung Priok Jl.Cilincing Lama No.3 Lalita Wietara佛堂举办一场献爱心活动，向当地贫困居民派发5000份日用必需品。

该会总主席许世经伉俪，副总主席吴重洋，秘书长谢瀚贤，总财政黄建筑伉俪等理事及青年团积极参与物品分发工作。

许世经在讲话中表示，在迎接农历鸡年新春佳节的来临，印尼闽南同乡联谊会向上述地区贫民们捐赠了5000份包裹，目的就是向困难群众尽一份绵薄之力，献出一份爱心。希望通过此项义举，能帮助这些低收入的弱势群体减轻一点生活负担，使他们能感受到社会的温暖。

是日，来自玛琅的伊斯兰教经学院领导Ustaz Zain Baik长老也发表简要讲话，对印尼闽南同乡联谊会理事们的乐善好施，并捐赠该学院3000万盾表示衷心感谢。