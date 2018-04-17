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印尼郭氏宗亲总会春季祭祖典礼

【本报周孙毅报道】4月15日上午，印尼“汾阳堂”郭氏宗亲总会在该宗祠Jl.Mangga Besar XI No.32举行一年一度春季祭祖典。

该宗亲会资深永久荣誉会长郭迺荣、郭域新、郭根在，现任会长郭桂和，常务主席郭复旦博士，常务副主席郭惠珍、郭平，秘书郭珍兰，财政郭秀晶等理事及宗亲，近200人参与祭祖。同申虔敬，慎终追远。

郭复旦在祭祖仪式上致辞，对各位宗亲、宗长们踊跃参与表示热烈欢迎，并介绍了该会近来所开展的会务活动。

郭桂和致辞，感谢宗亲们拨冗参与祭祖仪式。希望目前该会所开展的各项会务活动，如：每个月最后一个星期日的银会聚餐，打乒乓球，唱卡拉OK及组团参加各地区郭氏宗亲会所举行的庆典活动等，能继续得到宗亲们的支持和参与，大家互助合作，将印尼郭氏宗亲总会办得更好。

礼毕，大家在该宗祠聚餐联欢，以敦族谊。