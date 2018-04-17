印尼郭氏宗亲总会春季祭祖典礼
印尼郭氏宗亲总会会长郭桂和（左七）率宗亲们穿上唐朝时代祭拜祖先郭子仪公的礼袍祭祖一景。
左起：郭复旦博士、郭迺荣、郭域新、郭桂和、郭书育、郭徽庆、 郭根在等参与祭祖一景。
郭氏宗亲总会组团参加河南三门峡市举行第一届世界郭氏青年大会及考察山西华县郭子仪公家乡祭祖典礼留影纪念。
郭桂和会长和常务主席郭复旦博士等与三口洋市长蔡翠媚女士合影。
印尼郭氏宗亲总会妇女部成员合影。
郭氏宗亲总会理监事参加28/1坤甸汾阳世家庆祝郭子仪公1321年诞辰祭祖典礼。
印尼郭氏宗亲总会诸理事和宗亲们合影。前左起：郭丽云、郭秀晶、郭惠珍、郭礼恢、郭徽庆、郭书育、郭域新、郭迺荣、郭桂和、郭复旦博士、郭思溪、 郭根在等。
【本报周孙毅报道】4月15日上午，印尼“汾阳堂”郭氏宗亲总会在该宗祠Jl.Mangga Besar XI No.32举行一年一度春季祭祖典。
该宗亲会资深永久荣誉会长郭迺荣、郭域新、郭根在，现任会长郭桂和，常务主席郭复旦博士，常务副主席郭惠珍、郭平，秘书郭珍兰，财政郭秀晶等理事及宗亲，近200人参与祭祖。同申虔敬，慎终追远。
郭复旦在祭祖仪式上致辞，对各位宗亲、宗长们踊跃参与表示热烈欢迎，并介绍了该会近来所开展的会务活动。
郭桂和致辞，感谢宗亲们拨冗参与祭祖仪式。希望目前该会所开展的各项会务活动，如：每个月最后一个星期日的银会聚餐，打乒乓球，唱卡拉OK及组团参加各地区郭氏宗亲会所举行的庆典活动等，能继续得到宗亲们的支持和参与，大家互助合作，将印尼郭氏宗亲总会办得更好。
礼毕，大家在该宗祠聚餐联欢，以敦族谊。
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Posted by admin
on Apr 17 2018. Filed under 华社新闻
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