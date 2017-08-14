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印尼购物中心租户协会首次举办

购物折扣优惠日公益长跑活动

【本报雅加达讯】印尼购物中心租户协会（Hippindo）首次在我国举办以“城市步道概念”（Urban Trail）方案的公益长跑活动（Fun Run），作为热烈促销印尼购物折扣优惠日（HBDI）环节内的一部分。

该使用“城市步道概念”为方案的公益长跑活动，是以Grand Indonesia购物商场为出发点和终点。

主办单位举办的此次公益长跑活动获得我国官方旅游部和商业部的全力支持。该由3000名比赛者参与的公益长跑活动，被责成必须路跑横穿天桥、人行道、停车场直至购物中心广场。

“城市步道概念”方案的独特性，不仅吸引了所有的参赛者，同时也使来自各地到访雅加达的国内外游客感到极大的兴趣。

印尼购物中心租户协会（Hippindo）总主席Budihardjo Iduansjah周日（8月13日）表示，通过购物折扣优惠日公益长跑活动，期望能再激发广大社会大众对购物的热情。

如所知，该印尼购物特别优惠折扣日的公益长跑活动是由3个行程组成的。即是10公里和5公里的行程是供男女成人组，而1.5公里是供孩童少年组。

万自立银行（Bank Mandiri）信用卡资深副总经理Vira Widiyasari声称，银行客户使用Mandiri信用卡购买公益长跑票单可获得20%折扣优惠。

她说，在格玛腰兰国际博览会场举办的从8月15日至27日的印尼购物特别优惠折扣日，社会大众购买东西将享受达至72%的折扣优惠，另加17%的折扣优惠。

从8月17日至20日在全国超过2万5千个店铺举办的促销大减价活动社会大众也将获得直至72%的折扣优惠。利用信用卡购物的利息为0%。

通过这个方案，但愿广大社会大众能够更积极参与和认识这个盛会，同时也能对社会给予更加良好的增值。