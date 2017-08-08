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印尼蕉岭同乡会举行第17届理监事就职典礼

造福乡亲 同舟共济 再创辉煌

【本报周孙毅报道】8月7日，印尼蕉岭同乡会第17届理监事就职典礼，假印尼梅州会馆举行。

该会永久名誉理事长蓝德良、吴宏燕、陈绯绯、杨秉书、周淦生，理事长徐胜文、辅导主席陈志明，辅导委员汤锡洪、凌贝利、罗世宗、监事长陈联荣、监事委员林莉芬、执行理事汤新元、副执行理事汤国鑫、秘书长汤新明，财政徐建军等出席参与。

是日，徐胜文理事长在致辞中称，感谢大家的支持和信任推举他为理事长。希望全体理事能更紧密团结一致，共同推进会务发展。徐胜文表示，未来将尽力把前辈辛苦创立于 1953 年的同乡会办得更好，希望理事和乡亲们能抽出时间尽量参加每个月一次的聚餐活动，藉此联络感情，加强团结。

徐胜文补充说，欣逢明年将迎来该会成立65周年纪念，因此，欢迎广大乡亲们届时踊跃参与，共襄盛举。

陈志明致辞，感谢大家推举他为辅导主席，并呼吁全体理事能再接再厉，大家互助合作，共同努力，把会务各项会务做得更完善。陈志明表示，其实蕉岭乡亲在印尼人数不少，只是未能召集联络，因此，他提议举办联欢聚餐，藉此引进会员，希望未入会的乡亲能踊跃报名参与。此外，陈志明还强调了培育年轻接班人的重要性，以免同乡会出现青黄不接的现象。陈志明提议，在适当时机，于明年安排携带年轻一辈前往祖籍国家乡寻根问祖，让年轻一辈多接触及了解中华文化、家乡习俗。会上，陈联荣、罗世宗、凌贝利、蓝德良、周淦生等先后发言，他们都十分关注同乡会的发展，并希望同乡会领导层能年轻化，让蕉岭精神发扬光大！