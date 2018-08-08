Wednesday, August 8th, 2018 | Posted by

印尼自然灾害频发 外交部提醒中国游客注意出行安全

中新网88日电 中国领事服务网7日发布消息称，近期印尼巴厘岛和龙目岛等地地壳活动活跃，自然灾害频发。外交部领事司和中国驻登巴萨总领馆提醒拟前往和已在当地的中国公民合理规划行程，注意出行安全。

一、地震

729日，龙目岛北部发生里氏6.4级地震，引发该岛林贾尼火山滑坡，数百名游客被困山上。85日，龙目岛北部再发生7级强震，引发海啸预警(后已解除)，造成数千名游客滞留在龙目岛西北部的吉利岛上。两次地震发生时，龙目岛和巴厘岛等地震感强烈，造成大量人员伤亡和房屋损坏。未来该地区仍有地震可能。

二、巨浪

自今年7月起，印尼南部海域风大浪高，多次造成船只倾覆和人员伤亡。目前印尼气象部门再发海浪预警，近期，印尼多处海域将出现大风天气，巴厘岛、龙目岛、松巴哇岛等岛屿的南部海域、巴厘海峡、龙目海峡和阿拉斯海峡等海域可能出现2.5米至4米高海浪。

三、火山喷发

巴厘岛阿贡火山去年11月底和今年6月底曾两度喷发并造成机场关闭，大量旅客滞留。阿贡火山最近一次喷发系 727日，目前仍处于第三级警戒级别(第四级为最高级)，未来仍有可能再度喷发。

外交部领事司和中国驻登巴萨总领馆提醒中国游客暂勿前往火山周围区域活动，合理规划出行，注意防范火山喷发可能导致的滞留风险。

印尼报警电话：+62-110

医疗急救电话：+62-118

巴厘岛旅游报警及求助电话：+62-361-759687

巴厘省警署服务中心电话(24小时)+62-361-222200

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心热线

+86-10-12308

+86-10-59913991

驻登巴萨总领馆领事保护与协助电话：+62-361-239902

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222273

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