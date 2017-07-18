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印尼经济统筹部与中国驻印尼使馆主办

“外国人在印尼就业政策与程序论坛”

【本报周孙毅报道】 7月17日，由印尼经济统筹部与中国驻印尼大使馆联合主办，印尼中国商会总会承办，印中商务中心协办的“外国人在印尼就业政策与程序论坛”，在雅加达Borobudur酒店成功举行。

我国经济统筹部副部长Rizal Affandi Lukman和中国驻印尼大使馆经商参处公使衔参赞王立平均出席并致辞。印尼劳工部、司法人权部移民总局和BKPM的官员介绍了印尼外籍劳工签证的法规、程序和投资许可政策等。印尼外交部、贸易部、工业部、国企部、计划发展部等部门官员和印尼中国商会70余家会员单位参加了此次论坛。

Rizal Affandi Lukman副部长在致辞中表示，印尼最新的经济和投资情况，以及印尼政府在2016年进行的改革得到了广泛认可。最近五年中国对印尼的投资额增长达18倍，来印尼工作的中国人数也出现了增长，日本和韩国等也有类似情况，印尼每年签发的给外国人的工作许可，半数以上是签发给来自这三个国家的外国人。这三个国家聘用来自本国专家显然为了促进和推动在印尼所资助和投资的项目实施。同时，移民许可程序的明晰和便利有助于促进使用外国资金项目的平稳实施，给予移民许可既要按照现行法规，遵循严谨原则，又不降低公共服务的质量和专业水平。

王立平公参致辞表示，当前中印尼关系快速发展，但难免也会遇到一些问题和挑战，中国企业难以及时足额办理工作签就是其中之一。对此，王立平公参分享了四点看法。第一，从中国在印尼的投资规模、项目性质和带动印尼就业来看，在印尼工作的中国人并不算多。第二，在印尼工作的大多数中国人并不是普通工人。第三，从中国对外开放的经验和做法来看，宜理性看待外国人工作的现象，妥善解决这一问题更是一个逐步的过程。第四，对印尼政府管控外国人到印尼工作表示理解。

王立平公参还建议:加大中印尼在人力资源培训领域的合作，今后一个时期，双方可重点在培训熟练技术工人上加强合作;在受理工作签申请上，分类施策，体现灵活。通过印尼政府内部协调和连动，将项目审批与其所需工作签数量的审批相挂钩。

印尼中国商会总会会长刘城先生介绍了外国企业在印尼投资遇到的工作签证审批耗时过长、工作签证期限过短和名额限制等困难，并提出了一些解决这一问题设想。

印尼劳工部就业指导与扩大就业总局代表Yanti Nurbayahti女士、司法人权部移民总局代表Yudanus Dekiwanto先生、BKPM三区总监Wisnu先生介绍了印尼外籍劳工签证的法规、程序和投资许可政策，并与中国商会会员单位参会代表进行了现场互动交流。