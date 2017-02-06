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印尼福建社团联谊总会举行 第二届理监事就职暨新春团拜联谊

【本报周孙毅报道】 2月4日晚，印尼福建社团联谊总会第二届（2017年至2020年度）理监事就职典礼暨以“春满福联”为主题的春节联欢晚会，在雅加达太阳城国际酒楼大礼堂隆重举行。

中国驻印尼大使馆参赞兼总领事祝笛，印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄伉俪，常务副总主席张锦雄，副总主席许世经、许锦祥、姚忠从（兼总秘书长）、廖扬宗、陈锡石、许宗鸽、张金发、高鹏彩、林民强、游日成、卓天贵、黄志祥，荣誉主席团、监事长杨健强等其他理监事，印尼广东社团联合总会总主席叶正欣等，逾800人出席了聚会。

节目首先由换届筹委会主席姚忠从致辞汇报了第二届理监事换届工作报告。他说，印尼福建社团联谊总会首届理监事3年任期于今年2月份届满，根据章程规定任满6个月前就筹备换届工作，所以成立了换届筹备委员会，但考虑到第二届理监事将负责承办2018年“第9届世界福建乡亲恳亲大会”，为了集中所有的人力、财力、时间资源办好恳亲大会工作，经过大家的磋商一致决定第二届的理监事成员，由第一届的全体理监事连任，并增加了兴安会馆会长卓天贵、龙岩同乡会会长黄志祥为该会副总主席。

第二届福联理监事就职礼，由换届筹委会主席姚忠从主持并授旗给予蝉联总主席俞雨龄，接着由俞雨龄向三位荣誉主席团代表郑年锦、黄双安、纪辉琦，常务副总主席张锦雄，副主席团代表黄瑞泉等颁发聘书。

2017年印尼福建社团联谊总会庆祝春节联欢筹委会主席许锦祥致辞，就今年春节庆典之筹备工作向大家作了汇报。同时感谢该会诸领导的积极参与，以及福联属下16各社团领导及乡亲们的鼎力支持与赞助，致使本次活动得以顺利进行。

俞雨龄总主席在致辞中，感谢福建16个社团乡亲们的厚爱，并继续推举他连任总主席。他说，今后将继续与各位理监事们一道共同努力，把福建社团联谊总会做的更强、更大，为印尼千万的福建籍乡亲服务。同时也感谢此次《春节联欢晚会》筹委会主席许锦祥及各位成员的辛劳付！俞雨龄补充说，未来，新一届理监事将继续秉承总会的“加强社团间的资讯交流与传统友谊、服务乡亲、造福社会”的宗旨，开展各项有益活动。衷心希望再与大家一起携手共进，把印尼福建社团联谊总会的这个大家的家做的至臻至善，为印尼社会发展做出更大的贡献，为中印尼经贸、文化发展添砖加瓦。

祝笛参赞致辞，代表中国驻印尼使馆和谢锋大使向大家致以新春的问候与祝福。同时向新当选第二届福联的各位领导、理监事成员表示热烈祝贺。他说，今晚是他来印尼之后参加的第一场华社正式活动，很荣幸能有机会在这个场合结识各位华社贤达和前辈，衷心感谢大家长期以来对使馆领事部工作的关心和支持，也诚挚希望在今后的工作中能得到大家一如既往的支持和帮助。

祝参赞也祝愿印尼福建社团联谊总会在俞雨龄总主席的领导下，在各位成员的共同努力下，会务蒸蒸日上，取得新的更大的发展。