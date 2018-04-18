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印尼福建社团联谊总会举行每月聚餐会

雅加达金门互助基金会昨做东宴请

【本报周孙毅报道】4月18日，印尼福建社团联谊总会（简称：印尼福联）在雅加达太阳城酒楼举行每月一次的聚餐联谊会。本月轮到雅加达金门互助基金会（金门会馆）做东宴请。

印尼福联副总主席兼总秘书长姚忠从，金门会馆新任总主席王振坤伉俪，辅导主席黄海燕、王万权，印尼福联荣誉主席黄正泉、卢青波、许再山、高景源、章记华，印尼福联副总主席许世经、许锦祥、廖扬宗、关文龙、张金发、许宗鸽、高鹏彩、林民强、游日成等各兄弟社团理事，近110人出席聚会。

王振坤在致辞中，代表该会对各兄弟社团领导拨冗出席表示衷心感谢。他说，金门会馆前任总主席黄进益已于去年任期届满荣休，今天承蒙乡亲们的支持与厚爱，并推举他为新一屈的总主席。目前新一届理监事正在重组筹备中。

此外，王振坤也感谢各兄弟社团领导与乡亲们长期以来对金门会馆的支持与爱护，希望未来能继续得到大家一如既往的指导，并保持紧密的合作与联系。

往后该会也将加强参与印尼福联的各项活动，并且通过每月的聚餐活动平台，大家相互交流经验、联络感情、广泛沟通、分享人生的乐趣。

姚忠从致辞，代表印尼福联对王振坤荣任金门会馆新一届总主席表示热烈祝贺。姚忠从称，下个月中旬我国穆斯林信徒将开始进行斋戒月，因此，他呼吁印尼福联各兄弟社团能为经济薄弱的市民们献出自己的爱心。另外，由福建省商务厅黄德智副厅长率领的经贸代表团，将于5月5日上午10时，参加在雅加达国际会展中心举办的“2018年第13届印尼中国机械与电子产品贸易展览会”，以及“中国福建-印尼经贸合作对接会”。欢迎各社团领导及乡亲届时出席参与·。

姚忠从补充说，今年10月26至28日，印尼福联将承办《第九届世界福建乡亲恳亲大会》。希望各兄弟社团能够全力以赴，大家同心协力，共同将这次盛会办好。