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印尼真佛宗密教总协会和印尼真佛宗密教总会联办

为我国祈福、息灾、敬爱增益、超度、火供大法会

【本报周孙毅报道】适逢今年8月17日为我国独立72周年庆典之际，印尼真佛宗密教总协会(Majelis Agama Budha Tantrayana Zhen Fo Zhong Kasogatan Indonesia)和印尼真佛宗密教总会(Majelis Agama Budha Satya Buddha Indonesia(Madha Tantri)于8月18日晚，在雅加达椰风新村Balai Samdra Kelapa Gading联合举办一场盛大为我国祈福、息灾、敬爱增益、超度、火供大法会。

本次大法会，主办方特恭请了来自美国西雅图释莲宁金刚上师主坛。我国宗教部佛教司司长Caliadi SH.MH, 印尼民主斗争党秘书长Hasto Kristiyanto,印尼真佛宗密教总协会总主席刘月琴（Winarni Harsono）、印尼真佛宗密教总会总主席陈勇华（Rahmat Hartanto）等，逾1500名来自国内外信徒踊跃参与，共同祈求各地无灾无难，一切平安，会场庄严肃穆。

是日，护持的上师团有释莲今上师、释莲东上师、释莲飞上师、释莲元上师、释莲普上师、释莲养上师、释莲祖上师。

我国宗教部佛教司司长Caliadi在致辞中，对印尼真佛宗密教总协与和印尼真佛宗密教总会联合举办此次为全国祈福大法会表示感谢。他说，印尼宗教部佛教司非常支持这次的息灾、祈福、超度、火供大法会，希望借此能消除我国各种灾难，清净身心，并能提升佛教徒的生活信心。此外，Caliadi司长也呼吁我国广大佛教徒能与其他宗教和谐共处，共同创造一个充满爱心与和谐的社会。

刘月琴总主席致辞，对我国宗教部佛教司司长Caliadi和其他嘉宾等拨冗出席表示感谢。她说，这次适逢我国庆祝建国72周年而举行盛大的祈福息灾大法会，希望能祈求我国经济繁荣，人民安乐，风调雨顺，远离一切灾难。与此同时，刘月琴也希望通过这次法会，能进一步团结我国佛教徒之间的情谊，为国家、社会的建设作出更大的贡献。

法会庄严隆重，直到晚上10时许圆满结束。