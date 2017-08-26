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印尼留台校友会联合总会庆祝成立16周年

举行“2017留台之夜”联欢晚会

【本报周孙毅报道】印尼留台校友会联合总会（ICATI PUSAT）在庆祝成立16周年之际，于8月15日晚，在太阳城国际酒楼以“留台之情、心系你我”为主题举办“2017留台之夜”联欢晚会。

驻印尼台北经贸代表处陈忠代表，侨务组组长张淑燕，台湾教育部次长姚立德，印尼留台校友会联合总会总会长江泽民，秘书长李维吉，雅加达留台校友会会长刘俊逸，印尼台商总会总会长赖维信，世界留台校友会联谊总会总会长韩保定，台湾中华航空印尼总经理陈兆麟，长荣航空印尼总经理谭自强，印尼广肇总会永久名誉主席谭柏叶，台北学校董事长宋培民，雅加达台湾教育中心执行长黄贤安，以及来自台湾各大专院校领导等校友和台商朋友，近千人参与。

刘俊逸会长致辞，对全体校友和嘉宾们拨冗出席表示热烈欢迎，并感谢这次活动筹委会主席翁其鸿及其工作团队，还有今天上午10时，将在Central Park Pullman酒店开展的“2017年台湾高等教育展”筹委会主席陈汉忠与工作团队，为这两次活动的精心安排。

江泽民总会长致辞，感谢全体理监事和校友一向来对总会的支持与爱护。希望今晚的活动，能成为大家一个相互交流，凝聚校友情谊的良好平台，也希望校友们今后能更紧密团结，相互提携，为校友会未来更美好的发展作出努力和贡献。江泽民同时对驻印尼台北经贸代表处、各华社、台商、教育界人士和台湾各大专院校一路来对校友会联合总会的支持，致以万分谢意。

驻印尼台北经贸代表处陈忠代表致辞称，近年来，在印尼留台校友会联合总会的通力合作下，透过台湾高等教育展等活动，推广学生到台湾就学及学习华语，留台人数已经有很大的进展。印尼目前有5,100位学生在台湾就学，在全球来台学生数中排名第四，在东协仅次于马来西亚，近2年印尼来台学生增长率都超过20%，我在这里感谢留台校友对推广台湾优质高等教育的支持。

陈代表续称，台湾的高等教育品质_研究表现及技职教育成果屡受国际肯定，近年许多学校踊跃赴海外进行招生_推动交换合作计画，促使越来越多印尼学生了解相关资讯_进而选择到台湾继续深造。希望各位留台校友未来持续协助推广台湾优质高等教育，提高台湾高等教育品牌曝光度及知名度。

台湾教育部次长姚立德致辞称，长期以来，台湾在海外招生_提供侨生各种奖助学金_或对侨生在校学业及生活辅导工作之推动，在政府_学校及留台校友会共同努力下，均已产生良好成效。为推动「新南向政策」加强人才培育，教育部自今年起已扩增印尼学生赴台就学的奖助学金名额。2016学年就读台湾大专校院的印尼学生在学人数共5,074人，较2015学年度4,454人，增加620人，成长率14%，相信未来还有很大的成长空间。

姚次长也藉此机会感谢留台联总及各地分会长期以来辅导印尼学生到台湾就读，为双方青年创造互动与交流的机会及平台，希望各位留台校友今后能继续协助，让更多青年学子认识台湾优质的高等教育。

筹委会主席翁其鸿致辞，对与会校友和嘉宾们拨冗出席表示热烈欢迎和感谢。

晚宴余兴节目，除了有舞蹈表演及现场书法挥毫、Angklung等节目外，本次活动主办方也特别感谢中华航空的陈兆麟总经理和长荣航空的谭自强总经理赞助的雅加达-台北来回机票，作为庆典大奖。