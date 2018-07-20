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印尼留台校友会活动花絮

印尼留台校友会在这几个月来，活动频繁，遍及国内外，而最主要的还是教育方面以及参加国外校友会的大型活动。去年十一月，参加缅甸留台同学会在仰光举办的第十九届亚洲留台校友会联谊总会大会。印尼留台校友会共22位校友参加，之后并遍游缅甸各城市景点，如大金塔，卧佛寺，翁山公园，曼德拉皇宫，蒲甘，乌木桥，茵莱湖等名胜。缅甸还在发展中，但是潜力巨大，假以时日，必定是东协的火车头之一，参加大会的世界留台校友600多人，节目丰盛，主办方的热情招待，令大家留下无限的美好记忆。

今年4月至5月期间举办了书画研习会，在一个月的期间，大家把已经扎实的基础再做提升，有了显著的进步。5月中举办了观摩团与语言班行前说明会，收集护照，发放旅游箱。进入解禁节的6月份，反而是活动的高发期，负责安排，带领观摩团，语言班学生和到台湾进修的华文种子教员的留台工作人员也积极运作，一切井然有序地进行，直到在台湾把学生们安顿好。时间快速推移，七月中，语言班，观摩团，华文研习班学员都已经从台湾学习完毕，安然返回，在短短的时间，获得极为宝贵有趣的台湾经验。参加印尼海外侨生特别辅导班（印辅班）在台湾加强学业并参加考试分发各大学的学生们也于6月底顺利成行，大家磨刀霍霍，等待上考场厮杀，以遂平生之志。留台并有设有青年部，为日后接掌重要留台事务作准备。年轻校友在历次的活动中，起到很积极的功能，如举办运动会，协助教育展，关怀社会弱势群体，都让他们发挥了积极向上，合作和关爱的精神。

6月15日，留台校友一行40人启程汶莱参加世界留台校友会联谊总会年会，并被安排到皇宫向汶莱苏丹拜年并品尝皇家美食，之后部分人员又到文莱和沙巴景点游玩，兴尽而归。

6月份也是台湾各大学举行毕业典礼的美好时节，印尼台大校友会会长翁其鸿首途美加，回程顺道造访台大，和代理校长郭大维及教务长，国际长等人积极讨论推荐更多学生到台大进修。今年应届的台大毕业生人数约20多位。这几年在校友会的积极争取下，被台大录取的学生人数成倍增加。

2018年7月2-6号在Ukrida 大学举办师资培训，由王祥仲及团队主持，参加的老师们有130人，大家感到获益良多，期望明年再有机会。7月11日，留台耆老罗世宗学长在中山图书馆举行新书发布并签名会。书中详述他的人生奋斗以及在虔诚的宗教信仰下，得道多助，转危为安，并以能服务社会，关爱家庭为他一生所服膺的宗旨。

在代表处服务了5年多的叶非比副代表将于近日返台述职并履新就任国际合作及经济事务司司长。留台校友会江泽民总会长与理监事们在金莎餐厅设宴欢送叶公使，感谢她一路来对校友会的支持并祝她在新职位上发挥更大的影响。