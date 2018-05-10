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印尼留台校友会主办书画研习班结业典礼

书画研习班在2018年4月9日开班以来，大家在李弘正老师的悉心指导下，获益良多，而这个充满书画艺术精神的盛宴也于5月6日完满结束。

用过午餐后，在结业礼上，除了一众学员之外，也有书法界耆老董桥老师，书画家张喜顺老师及书画爱好者和留台校友会同仁到场观礼。结业礼由印尼书艺协会陶璧如主席，场地主人饶韵芝，张喜顺老师，侨委会丘志凯秘书以及压轴李弘正老师先后致辞。

致辞重点在于丘秘书对印尼书画艺术爱好者的执着和不懈努力，让他感到学员们的认真精神，使他侨务工作的重点之一得以落实。而李老师不惮其烦，六度来到印尼指导留台校友会主办的书画班，看到壁上琳琅满目的书画作品，比诸之前，进步的气息弥漫全场，名师高徒，果不虚传。饶韵芝在致辞中，感谢大家的参与，使她的博雅轩高朋满座，认真学习，亲切交流，使她对艺术的追求更加积极。在今年8月，耗资巨万，设计完善，明亮高雅的 “韵” 美术馆即将启用，到时会展出国内外艺术家们的作品。 而对有兴趣学习书画的社会人士也设有教学场地，可以定期学习，详细情形将在开张后发布。书画要注入很大的精神和注意力，是静态运动之一，所以书画可以养生养性，达到健康快乐人生的一条捷径。李老师在评论他此次教学的经验中，告诉学员们都有了长足的进步。这归功于个人努力学习，练好基本功，加上临帖和学习布局等等，就是通往书画艺术成就的不二法门。

此次参加书画班的学员有四十余位，比去年增加三分之一强。这是因为李老师的教法，让学生们在媒体上发表作品而引起社会人士的兴趣而报名参加，获列门墙，这也是李老师对传扬中华文化的大功德之一。