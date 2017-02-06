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印尼王氏宗亲联谊总会 举行2017年春节团拜联谊

【本报周孙毅报道】 2月4日晚，印尼王氏宗亲联谊总会2017年新春团拜会，在雅加达太阳城国际酒楼举行。

中国驻印尼大使馆商务处王立平公参，印华百家姓协会雅加达分会主席陈社栋伉俪，印尼王氏宗亲联谊总会总主席王振坤伉俪，辅导主席王涵伉俪和其他宗长有：王天助、王景祺伉俪、王万权、王金陵、王绣梅、王志雄、王仕群、王朝盛、王朝璧、王加奋、王钦聪、王兼发、王立松等，近200人欢聚一堂，共迎新年。

王振坤在致辞中，对宗亲们拨冗参与表示感谢。他说，这是该会自去年成立以来首次举办的春节团拜会。希望通过此聚会让大家更加紧密相连，齐心协力，团结一致，为开创更美好的未来作出努力与贡献。

王振坤指出，王氏是中国第二大姓氏，印尼王氏宗亲也不少，倘若大家能凝聚在一起，将会形成巨大的合力，在各行各业都能发挥更大的力量。他续说，2016年8月16日，该宗亲会在十多位热心宗亲的倡导推动下宣告成立筹委会至今短短5个月时间，如今已在Muara Karang一带顺利购买了两间店屋作为会所。这一切离不开各位宗长、宗亲们的鼎力支持，大家齐心协力，慷慨解囊，无私奉献，才有了一个属于我们全体宗亲永久的家。

据悉，该宗亲会今年4月26日，将在太阳城酒楼举行首届理监事就职礼。目前一切工作正在筹备进行中，宗亲会刚刚成立，会所装修，会务运转都还需要经费，各项会务工作仍需大家共同不懈努力。希望今后能继续得到各位宗长、宗亲们的大力支持，大家有钱出钱，有力出力，协同合作，让本会能逐步走上正轨，学习各姓氏宗亲会的宝贵经验，不断进步。此外，王振坤也吁请王氏广大宗亲，带领年轻一代踊跃报名，加入总会大家庭，让王氏宗亲的优良传统文化薪火相传，光耀千秋!最后，他也向大家拜个晚年，并祝大家鸡年大吉大利、把握良机，创造机会，鸡年发财！

王立平公参与陈社栋主席分别致辞，向王氏宗亲们送上了新春问候和诚挚的祝福。希望该宗亲会今后在弘扬祖德，推进会务发展的同时，也为促进中印尼两国各领域的交流与合作做出应有的贡献。