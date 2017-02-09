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印尼潮州乡亲公会举行春节聚餐联欢

【本报周孙毅报道】2月9日晚，印尼潮州乡亲公会理监事们在雅加达Sahid酒店阿一海鲜酒家举行2017丁酉鸡年新春聚餐联欢。

该会永久名誉主席杨金锋、李国洲伉俪、曾国奎（兼印尼潮州总会总主席）伉俪、吴福泰伉俪，董事会主席邹南炳，董事会副主席卢勤胜伉俪、倪秀龙伉俪，董事黄继俊室人、张宝贤、连淑华、陈炳钦、吴石豹伉俪、黄旭宣、卓少伦，监事长江俍桦伉俪，监事方劲雄、吴炳松伉俪，理事会副会长李汉泽伉俪、黄财利伉俪、连介豪伉俪、罗志忠伉俪，秘书长林孟华伉俪，文娱部主任张远武，妇女部主任雷珍华，总务部主任林政凯，福利部主任蔡志成等理事及乡亲，近百人出席参与，场面充满喜气洋洋春节气氛。

曾国奎在讲话中，向与会全体乡亲拜个晚年，祝福大家在新的一年鸡年大吉，合家幸福安康，万事如意。他说，印尼潮州总会将于今年10月6-8日一连三天，在雅加达承办第19届国际潮团联谊大会。希望印尼潮州乡亲公会全体理监事包括青年部全体成员届时能够全力以赴，大家齐心协力，团结一致，将此次具有国际性盛会办好。

与此同时，曾国奎也希望印尼潮州乡亲公会全体理监事在新的一年，能再接再厉，大家互助合作，将该会各项会务活动办得更好。

联欢会上，大家一起共进晚宴享用美味佳肴，直到晚上十时许，在一片欢乐气氛中圆满结束。与会乡亲们高高兴兴地度过了一个美好又愉快的春节。