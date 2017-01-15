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印尼“江夏堂“黄氏宗亲总会第六届理监事就职典礼 暨第一次理监事会议成功举行

【本报周孙毅报道】1月14日，印尼“江夏堂”黄氏宗亲总会第六届2016-2019年）理监事就职典礼暨第一次理监事会议，以及全国青年部会议，在雅加达太阳城国际酒楼成功举行。

来自全国各地，如：雅加达、棉兰、巴东、巨港、巴淡岛、锡江、坤甸、巴厘巴板、玛琅、泗水、三宝垄、万隆、占碑、丹绒巴来等地宗亲会代表和青年部成员，逾200名黄氏宗亲踊跃参加，共襄盛举。

是日，新一届理监事就职礼开始之前，大家事先聚集在Mangga Besar Raya的宗祠出席祭祖仪式，希望祖先保佑黄氏后代子孙身体健康、合家平安、万事如意。

印尼黄氏宗亲总会永久名誉主席黄双安、黄德新、黄瑞泉，新任总会总主席黄东平，秘书长黄国栋，执行主席黄耀汉，雅加达黄氏宗亲会主席黄裕祥，西加省副省长黄汉山等出席了大会。

执行主席黄耀汉致辞表示，今天印尼黄氏宗亲总会祭祖典礼，接著举行青年部会议和全国会员大会工作会议都顺利举行，希望今晚被委任的理监事能够进一步加强彼此之间的团结，为印尼黄氏宗亲总会的会务发展作出更积极的努力和贡献。

黄汉山副省长表示，很荣幸能受邀出席印尼黄氏宗亲总会第6届理监事就职典礼，并感谢黄德新、黄一君、黄财利等宗长多年来对西加坤甸Bina Bakti三语学校自2012年给予在资金和精神上的支持与援助。此外，他也呼吁该会青年部理事成员今后能更积极参与印尼黄氏宗亲总会举行的各项活动。大家互助合作将黄氏优良传统文化发扬光大。

黄金城医生对印尼黄氏宗亲会理监事的就职表示祝贺。接著由黄东平总主席分别向永久名誉主席团、名誉主席团、名誉顾问团、副总主席、执行主席、秘书长、副秘书长和青年部理事颁发聘书。黄东平总主席希望通过这次聚会活动，能进一步加强各地区黄氏宗亲的交流与合作。