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印尼永春同乡联谊会设宴欢迎永春县委书记蔡萌芽一行人

【本报周孙毅报道】4月2日晚，印尼永春同乡联谊会在雅加达太阳城国际酒设宴欢迎永春县委书记蔡萌芽率领的代表团一行。 该会长许世经会长和夫人，名誉会长陈茂源、许世湖、陈锡石，监事长颜培椿，副会长许世良，陈秀明夫人、郑开仁、颜振杰、郑返英等理事，还有代表团随团成员:永春县委办公室主任周伯祥、政府外事侨务成员陈乾宇和商务局局长颜亚玲，以及来自棉兰永春同乡会、茂物永春同乡会、苏加巫眉永春同乡会代表出席了宴会。

许世经会长致辞，对远道而来的永春县访问团表示欢迎，并简要介绍印尼永春同乡联谊会的各项活动，包括银会、定期聚餐会、与兄弟社团聚餐会、永春歌咏舞蹈团、武术团、乒乓球队等活动，最后祝愿访问团在印尼的访问期间圆满成功。

蔡萌芽书记在致辞中，感谢印尼永春同乡联谊会领导们的热情款待，并代表永春县60万人民向印尼乡亲亲切问候。她说,“我们在这里欢聚一堂、共聚乡情，并通过和各位乡贤的交流，目睹了印尼永春同乡联谊会在联络乡亲、敦睦乡谊、扶助公益、发展社会所作出的贡献”。

“在印尼永春同乡会的带领下，始终不忘对家乡的支持和帮助，积极踊跃的慷慨解囊、捐助公益、兴学助教。藉此机会代表永春家乡人民向在座的各位乡贤，并通过你们向所有关心、支持、帮助永春县发展的乡亲们表示崇高的敬意，以及衷心的感谢，并向印尼乡贤简要介绍永春县当前的发展状况”。

双方互赠纪念品后，永春县政府为了感谢热心公益事业、慷慨捐资、造福桑梓的印尼永春乡亲颁发“永春县捐赠公益事业贡献奖”荣誉证书，之后双方代表互相敬酒及交流。

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