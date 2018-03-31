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印尼民族杰出导师风范永存

悼念已故苏甘达尼离世百日

【本报讯】3月29日晚上，于雅京Grand Sahid Jaya大酒店举行为悼念已故苏甘达尼沙益德基多沙尔佐诺（Sukamdani Sahid Gito Sardjono）去世100天的纪念活动。

出席追悼会的有苏甘达尼遗孀Juliah Sukamdani夫人以及苏甘达尼大家庭成员、已故者亲朋戚友以及华社贤达，包括印尼中国经济社会与文化合作协会（LIT）理监事等。



Istiqlal大清真寺大长老Nasaruddin Umar在致辞中评价已故苏甘达尼所作出的丰功伟绩，值得是成为杰出的我国民族伟大导师。

已故者崇高的理想与思维令人钦佩，已故者具有远大的理想和抱负，其中一个即是创立了印中经社文合作协会。

“缔结不分种族、宗教、族群与派别、更何况是缔结与华裔族群的友好关系那是何等的重要。”Nasruddin Umar如斯说道。

印中经社文合作协会（LIT）荣誉副主席苏更（Soegeng Rahardjo）在致辞中表示，已故苏甘达尼不屈不挠的精神值得成为我们学习的榜样。已故者遇到困难从来不灰心、不气馁尤其是在当时想要重新恢复印尼和中国的直接贸易关系方面。

“当时已故者扮演了非常重要的角色，致使印中两国的关系能够缔结牢固至现今。”

该前驻华大使说，印中社文合作协会仍然感觉已故者的存在和其精神的感染。已故者生前不为他个人或家庭而是全心全意为国家和民族服务，积极努力推动国家之间的友好关系，以及勉励推动接班人努力奋斗，埋头苦干发扬崇高的人道主义。团结友爱、互助合作的精神。

Yanti Sukamdani代表已故者家属在致辞中表示，有几个人生哲学应教导给其孩子们。

即是必须具有责任感，参与维护感和自我检讨。每个领导人必须树立良好的典范，拥有优良的品德，敬畏真主，孝顺父母、为国为民忠诚，热爱家庭和事业。