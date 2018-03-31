Saturday, March 31st, 2018 | Posted by

印尼民族杰出导师风范永存
悼念已故苏甘达尼离世百日

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林文光、交通部长Budi Karya Sumadi

林文光、交通部长Budi Karya Sumadi

 

左起：周伯达、张锦雄、前驻华大使苏庚、吴家财、林文光、交通部长Budi Karya Sumadi、谢瀚贤、林吉元。

左起：周伯达、张锦雄、前驻华大使苏庚、吴家财、林文光、交通部长Budi Karya Sumadi、谢瀚贤、林吉元。

 

前左起：周伯达、张锦雄、前驻华大使苏庚、吴家财、林文光、交通部长Budi Karya Sumadi、许锦祥、林吉元。后排左起：Dewi Motik、谢瀚贤、Benny Luhur。

前左起：周伯达、张锦雄、前驻华大使苏庚、吴家财、林文光、交通部长Budi Karya Sumadi、许锦祥、林吉元。后排左起：Dewi Motik、谢瀚贤、Benny Luhur。

 

许锦祥、谢瀚贤、林文光、郑年锦、交通部长Budi Karya Sumadi、Rina Ciputra。

许锦祥、谢瀚贤、林文光、郑年锦、交通部长Budi Karya Sumadi、Rina Ciputra。

 

Hariadi Sukamdani、Sri Dimastuti、Yanthi Sukamdani、Exacty、Nugroho

Hariadi Sukamdani、Sri Dimastuti、Yanthi Sukamdani、Exacty、Nugroho

 

张锦雄、林吉元、林文光、 Exacty Sukamdani、Yanti Sukamdani、Haryadi Sukamdani、郑年锦、Budi Karya Sumadi、苏更前大使、谢瀚贤、许锦祥、AB Susanto、周伯达、吴家财、杨柳枝、林秀礼、杨可夫。

张锦雄、林吉元、林文光、 Exacty Sukamdani、Yanti Sukamdani、Haryadi Sukamdani、郑年锦、Budi Karya Sumadi、苏更前大使、谢瀚贤、许锦祥、AB Susanto、周伯达、吴家财、杨柳枝、林秀礼、杨可夫。

Yanti Sukamdani、许锦祥、谢瀚贤、吴家财、交通部长Budi Karya Sumadi、林文光、刘正昌等。

Yanti Sukamdani、许锦祥、谢瀚贤、吴家财、交通部长Budi Karya Sumadi、林文光、刘正昌等。

 

左起：Soy Pardede、坤达拉前大使、Yanthi、许锦祥、周伯达、吴家财、苏更前大使、Nazaruddin Umar、Budi Karya Sumadi部长、林文光、杨可夫、陈炜贤、林秀礼、陈大江（坐者）

左起：Soy Pardede、坤达拉前大使、Yanthi、许锦祥、周伯达、吴家财、苏更前大使、Nazaruddin Umar、Budi Karya Sumadi部长、林文光、杨可夫、陈炜贤、林秀礼、陈大江（坐者）

 

郑年锦向苏甘达尼夫人握手慰问。

郑年锦向苏甘达尼夫人握手慰问。

 

林文光向苏甘达尼夫人握手慰问

林文光向苏甘达尼夫人握手慰问

 

谢瀚贤向苏甘达尼夫人握手慰问

谢瀚贤向苏甘达尼夫人握手慰问

 

交通部长Budi Karya Sumadi向苏甘达尼夫人握手慰问

交通部长Budi Karya Sumadi向苏甘达尼夫人握手慰问

 

陈大江向苏甘达尼夫人握手慰问

陈大江向苏甘达尼夫人握手慰问

 

Budi Karya Sumadi与陈大江

Budi Karya Sumadi与陈大江

 

【本报讯】329日晚上，于雅京Grand Sahid Jaya大酒店举行为悼念已故苏甘达尼沙益德基多沙尔佐诺（Sukamdani Sahid Gito Sardjono）去世100天的纪念活动。

出席追悼会的有苏甘达尼遗孀Juliah Sukamdani夫人以及苏甘达尼大家庭成员、已故者亲朋戚友以及华社贤达，包括印尼中国经济社会与文化合作协会（LIT）理监事等。

Istiqlal大清真寺大长老Nasaruddin Umar在致辞中评价已故苏甘达尼所作出的丰功伟绩，值得是成为杰出的我国民族伟大导师。

已故者崇高的理想与思维令人钦佩，已故者具有远大的理想和抱负，其中一个即是创立了印中经社文合作协会。

缔结不分种族、宗教、族群与派别、更何况是缔结与华裔族群的友好关系那是何等的重要。”Nasruddin Umar如斯说道。

印中经社文合作协会（LIT）荣誉副主席苏更（Soegeng Rahardjo）在致辞中表示，已故苏甘达尼不屈不挠的精神值得成为我们学习的榜样。已故者遇到困难从来不灰心、不气馁尤其是在当时想要重新恢复印尼和中国的直接贸易关系方面。

当时已故者扮演了非常重要的角色，致使印中两国的关系能够缔结牢固至现今。”

该前驻华大使说，印中社文合作协会仍然感觉已故者的存在和其精神的感染。已故者生前不为他个人或家庭而是全心全意为国家和民族服务，积极努力推动国家之间的友好关系，以及勉励推动接班人努力奋斗，埋头苦干发扬崇高的人道主义。团结友爱、互助合作的精神。

Yanti Sukamdani代表已故者家属在致辞中表示，有几个人生哲学应教导给其孩子们。

即是必须具有责任感，参与维护感和自我检讨。每个领导人必须树立良好的典范，拥有优良的品德，敬畏真主，孝顺父母、为国为民忠诚，热爱家庭和事业。

 

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