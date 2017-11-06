Monday, November 6th, 2017 | Posted by

印尼民族建设基金会会长
华裔精英汪友山与世长辞

 

汪友山夫人林美莉及儿女在灵前合影留念。

汪友山夫人林美莉及儿女在灵前合影留念。

各华社代表出席追悼会。

各华社代表出席追悼会。

汪府家属参加追悼会一景。

汪府家属参加追悼会一景。

神父主持追到会一景。

神父主持追到会一景。

陈泳志、施锦场、邝耀章伉俪、张锦泉伉俪、黄瑞泉伉俪出席追到会。

陈泳志、施锦场、邝耀章伉俪、张锦泉伉俪、黄瑞泉伉俪出席追到会。

冯慧兰和夫婿洪培才向汪友山夫人林美莉表示慰问。

冯慧兰和夫婿洪培才向汪友山夫人林美莉表示慰问。

 

【本报周孙毅报道】印尼华裔总会（INTI）发起人之一、印尼民族建设基金会创会会长，华裔精英汪友山先生（Drs.Eddie Lembong）不幸于111日下午338分，在雅加达Grha Kedoya医院与世长辞，在世寄居81载。

治丧期间，来自国内外亲朋好友，以及各华社领导等纷纷前往治丧处Grand Heaven殡仪馆109-111座吊唁，并向汪府家属致以深切的慰问。

115日上午9时依天主教仪式举行告别礼，随即扶柩发引还山安葬于Kerawang San Diego Hills坟场。

汪友山先生是印尼华裔总会创办人之一和首任总主席，也是印尼民族建设基金会（Yasasan NABIL)创办人兼主席，是我国华裔的杰出人才，长期来为争取华人权益，政治平等地位和宏扬印华文化作出了非凡卓越的贡献。汪友山在组织内坚持“求同存异”原则，容纳各方意见，以宽大胸怀开展工作，他经常引用孙子兵法名言：“知彼知己，百战百胜”，以此和主流社会融合交流，为参与建设新世纪的新印尼不懈奋斗。是21世纪印华精英的优秀模范。

汪友山先生与时俱进，投身华族社会工作，他把PT.Pharos的领导工作交给在美国学有专分类中翻译的儿子接班，自己则与一批华社精英联合，成立印尼华裔总会，为反对新秩序政权对华族的歧视与不公正待遇，为领导华族参与主流社会进行国家建设作出尽心尽力的贡献。

汪友山先生高瞻远瞩，决心在民主改革新时代，把华人团结起来，致力争

取长期来华族被歧视被剥夺的应有权益，争取华族应在政治，社会和文教上与主流族群一样，享有平起平坐的相同地位，参与共同建设国家的义务和责任。他积极奔走，联络华社各界有共同意愿和目标的贤达，总数17人于199925日，在雅加达公证人James Herman Rahardjo签字，正式成立印尼华裔总会。

汪友山先生是一位好人，是一位爱国爱族的华族精英。晚年病魔缠身，他得了严重的肾病，每天要作血液透析、吃药，还带病参加各种社会活动并主持学术演说，出钱出力，为社会做出巨大贡献。他这种热心爱国并与病魔搏斗的精神，实在令人感动！

愿汪友山先生荣归天国，安息主怀。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197508

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