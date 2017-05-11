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“印尼文化日”

晚会在广西民族大学西校区艺术学院音乐厅隆重举行

【本报讯】5月6日，2017年广西民族大学“印尼文化日”晚会，在广西民族大学西校区艺术学院音乐厅隆重举行。印尼驻广州领事馆Pungki Renantera, 印尼国际会议专业组织主席吴能彬博士，西爪哇省长 Ahmad Heryawan ，西爪哇国会副主席 Abdul Harris、广西中医药大学代表，广西民族大学代表等相关负责人及400余中外师生出席了“印尼文化日”晚会活动。

“印尼文化日”是广西师范大学每年举办的国际文化节系列活动之一，目前已经举办了第三届，每一届印度尼西亚文化日都以介绍印尼某个地区文化为主题展开。今年的印尼文化日的主题为印尼群岛旋律“Rampak Nusantara “。南宁市印尼留学生与中国学生欢聚一堂，带来充满印尼风情的歌曲、传统舞蹈和服装秀等精彩节目，表达对中印友谊长存的美好期盼。

伴随轻缓柔和的音乐声，几名舞者身着黑红相间的印尼民族族特色服装，在淡蓝色的灯光下，拨开层层薄雾，踏着轻盈的步伐步入舞台中央。男女舞者互相配合，用曼妙的舞姿展现《达雅舞》的动静之美。紧接着，节奏强烈的现代舞点燃现场气氛，表演者肢体有力，动作火辣，现场高潮迭起，掌声欢呼声接连不断。

各具特色的印尼民族服装秀将晚会气氛推向另一个高潮。带着花边刺绣等各式图案的蜡染衫、轻盈俏丽的纱笼令观众眼花缭乱，体现印尼民族文化艺术遗产之丰富。“我们是相亲相爱的一家人，有缘才能相聚，有心才会珍惜……”印尼文化日晚会以表演者共同歌唱落幕，大家高举印尼国旗合影留念，体现中印友好之情。

印尼会议专业组织主席吴能彬博士在访问时表达“举办这个文化节，能给中国学生体验印尼民俗风情，了解与学习印尼民族文化，同时也为两国学生提供一个交流的平台。这是印尼大学生在中国举办的印度尼西亚文化节，我很期待下一届更精彩，希望以后能越办越好。”

“印尼文化日”活动已成为在华印尼留学生文化活动的经典，充分体现了印尼留学生们的聪明才智、创新创意和团结合作。活动中看到的不仅仅是印尼留学生的身影，更看到了由这个活动联系起来的五洲各国留学生们。“印尼文化日”是传播印尼文化、加强国际友谊很好的载体，希望印尼留学生们继续努力，把印尼的优秀文化带到世界各地。

印尼留学生已成为广西师大留学生招生人数最多的学生群体之一。学校非常重视留学生的教育与管理，十分支持留学生活动的开展。印尼留学生们举办的“印尼文化日”已经成为学校非常有影响力的品牌活动。以文化为载体，营造多元文化氛围，让学校这个国际大家庭更加温馨精彩。