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印尼廖内群岛中资企业商会组织开斋月爱心捐赠活动

斋月对穆斯林教徒来说是一个非常神圣的月份，印尼廖内群岛中资企业商会至成立以来每年斋月都会组织爱心捐赠活动。今年于6月8日及6月13日，印尼廖内群岛中资企业商会会员企业分别慰问了两家在巴莱县的孤儿院，及在巴淡市社会服务政府机构代表Dyah Sitaresmi的陪同下慰问三家位于巴淡的孤儿院。

巴莱县希达亚杜拉(Hidayatullah)孤儿院有99位孤儿，百杜剌合麻(Baiturrahmah)孤儿院有124位孤儿，巴淡市普美特(Permate)孤儿院有35位孤儿，迈达尼(Bina Insan Madani)孤儿院有45位孤儿和“孤儿教育”(Pendidikan Yatim Piatu)孤儿院有10位孤儿，共有313位孤儿，最大的18岁，最小的只有5岁，印尼廖内群岛中资企业商会捐赠了米、面、食用油、梳洗用品等日常用品, 益德食品公司(PT. Ethic Food) 也在这次活动特别捐赠了自己公司的食品。

沈建平副会长在慰问孤儿院时表示“现在在吉里汶投资的中交天航局（印尼）海洋重工责任有限公司及印尼瓦哈那矿业有限公司皆为商会会员企业，中资企业到印尼投资希望能为印尼当地社会组织尽一份力。印尼廖内群岛中资企业商会借由此活动为孩子们提供协助，让他们能健康快乐的成长，将来能为印尼服务，也希望在未来的日子能不断加深中资企业与当地人的良好关系。”

孤儿院院长表示“孤儿院为当地家庭经济较差的孩子们提供免费就学、住宿、餐食，且孩子们都很懂事，互相帮助，并会照顾年纪较小的孩子。对这次商会所组织的活动感到非常感谢，为我们提供了生活所需物品，减轻了孤儿院不少的负担。”

巴淡市社会服务机构代表Dyah Sitaresmi表示“社会服务机构非常感谢每年廖内群岛中资企业商会所组织的爱心捐助活动，体现对巴淡孤儿院的热心及关爱，希望往后能为更多家巴淡当地孤儿院奉献爱心，为当地弱势群体尽一份力量。”