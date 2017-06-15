Thursday, June 15th, 2017 | Posted by

印尼广联叶正欣总主席受邀率考察团访问广东

web20166

印尼广联总主席叶正欣赠送纪念品给惠州市副市长刘小军。

 

web20166a

广东省人民政府侨务办公室李心主任送赠印尼广东社团联合总会纪念品。

 

【本报讯】6月11日，印尼广东社团联合总会受广东省侨办邀请访问广州,东莞和惠州三个城市进行考察。叶正欣总主席率领23位代表团成员,于11日下午纸达广州白云机场,受到省侨办杨圣祺副处长在机场热情迎迓,多年不见的老朋友相遇倍感亲切。从机场沿途观看高楼大厦直耸云宵,礼宾大道绿树成荫,实在令人惊叹。

我团下榻广州云来斯堡酒店, 当晚,代表团全体成员畅游珠江,观赏了珠江夜色美景。7月12日早上,参观广州汽车厂,零件装配全部用中国国产,每分钟可生产一部汽车。午餐后继程前往东莞市,参观东莞市规划暑,展望东莞市未来发展的美好前景。

东莞市政府在代表团下榻的会展酒店贵宾厅宴请晚宴·,市政府卢汉彪秘长致欢迎词,并邀请参加将于9月21至24日召开的2017年广东21世纪海上丝调之路国际博览会。据说印尼共有30多个企业已报名参展。印尼广联叶正欣总主席亦致感谢词。

晚宴还有东莞市侨务局和侨办多位领导出席,双方进行友好交流至九时结束。全体团员回房休息,准备明日启程前往下一站惠州市参观。

6月13日，代表团用过早_之后,参观东莞市钱币博物馆,了解从古代到现代中国和世界钱币的发展历史。之后前往著名岭南文化积淀的可园,可妣美江南美景,园内假山,小桥流水,荷花游鱼真叫人流连忘返,之后代表团参观唯美陶瓷博物馆,亲眼见到中国特色的雕刻陶瓷艺术。

中午抵达惠州参观TCL液晶产业园,有超先进技术超大型彩电。接着参观惠州市元晖光电公司生产的灯光照明糸列,全面展出整套室内照明系统,实用于洒店,超市,展览馆和家居照明系列。

傍晚时分畅游西湖,传说是古代伟大诗人苏东坡用私蓄建成一座长堤,生今保留完好。晚上惠州市刘一军副市长在西湖宾馆招待晚宴,省侨办黎静副主任也出席招待会。晚上入住肯宾斯基酒店。

6月14日早餐之后，参观葛洪博物馆,之后前往罗浮山风景区，可惜天不作美,沿途下雨,到了山脚下乘园内专车上到山顶道教古庵。中午拜会博罗县政府办公室,与县委 á 书记进行交流。中_之后返回广州,下午省侨办李心主任、黎静副主任、杨圣祺副处长等陪同接见,双方就所关心的问题进行了深度交流。回酒店之前,顺途参观隔邻的广东华侨博物馆,馆内展出丰富多采的有关华侨华人的历史,有血泪,有辛酸,参观后真叫人深有感触,有必要让年青人也来参观了解我们的先辈早年南来的血泪史。

当晚欢送晚宴在省侨办接待处举行,宾主双方晚_之后,互道珍重,以后再相见,代表团也圆满结束此次的参观考察活动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185597

Posted by on Jun 15 2017. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added