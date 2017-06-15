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印尼广联叶正欣总主席受邀率考察团访问广东

【本报讯】6月11日，印尼广东社团联合总会受广东省侨办邀请访问广州,东莞和惠州三个城市进行考察。叶正欣总主席率领23位代表团成员,于11日下午纸达广州白云机场,受到省侨办杨圣祺副处长在机场热情迎迓,多年不见的老朋友相遇倍感亲切。从机场沿途观看高楼大厦直耸云宵,礼宾大道绿树成荫,实在令人惊叹。

我团下榻广州云来斯堡酒店, 当晚,代表团全体成员畅游珠江,观赏了珠江夜色美景。7月12日早上,参观广州汽车厂,零件装配全部用中国国产,每分钟可生产一部汽车。午餐后继程前往东莞市,参观东莞市规划暑,展望东莞市未来发展的美好前景。

东莞市政府在代表团下榻的会展酒店贵宾厅宴请晚宴·,市政府卢汉彪秘长致欢迎词,并邀请参加将于9月21至24日召开的2017年广东21世纪海上丝调之路国际博览会。据说印尼共有30多个企业已报名参展。印尼广联叶正欣总主席亦致感谢词。

晚宴还有东莞市侨务局和侨办多位领导出席,双方进行友好交流至九时结束。全体团员回房休息,准备明日启程前往下一站惠州市参观。

6月13日，代表团用过早_之后,参观东莞市钱币博物馆,了解从古代到现代中国和世界钱币的发展历史。之后前往著名岭南文化积淀的可园,可妣美江南美景,园内假山,小桥流水,荷花游鱼真叫人流连忘返,之后代表团参观唯美陶瓷博物馆,亲眼见到中国特色的雕刻陶瓷艺术。

中午抵达惠州参观TCL液晶产业园,有超先进技术超大型彩电。接着参观惠州市元晖光电公司生产的灯光照明糸列,全面展出整套室内照明系统,实用于洒店,超市,展览馆和家居照明系列。

傍晚时分畅游西湖,传说是古代伟大诗人苏东坡用私蓄建成一座长堤,生今保留完好。晚上惠州市刘一军副市长在西湖宾馆招待晚宴,省侨办黎静副主任也出席招待会。晚上入住肯宾斯基酒店。

6月14日早餐之后，参观葛洪博物馆,之后前往罗浮山风景区，可惜天不作美,沿途下雨,到了山脚下乘园内专车上到山顶道教古庵。中午拜会博罗县政府办公室,与县委 á 书记进行交流。中_之后返回广州,下午省侨办李心主任、黎静副主任、杨圣祺副处长等陪同接见,双方就所关心的问题进行了深度交流。回酒店之前,顺途参观隔邻的广东华侨博物馆,馆内展出丰富多采的有关华侨华人的历史,有血泪,有辛酸,参观后真叫人深有感触,有必要让年青人也来参观了解我们的先辈早年南来的血泪史。

当晚欢送晚宴在省侨办接待处举行,宾主双方晚_之后,互道珍重,以后再相见,代表团也圆满结束此次的参观考察活动。