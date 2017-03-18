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印尼广东社团联合总会第4届理监事就职典礼隆重举行

【本报周孙毅报道】3月17日晚，印尼广东社团联合总会第4届（2017-2020年度）理监事就职典礼，在雅加达太阳城国际酒楼礼堂隆重举行。

中国驻印尼大使馆祝笛参赞兼总领事、印尼中华总商会总主席纪辉琦、印尼华裔总会总主席许世经、印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄、印尼客属联谊总会总主席叶联礼、印尼广肇总会总主席黄一君、印尼潮州乡亲总会总主席曾国奎、印尼海南总会总主席刘家衔，以及印尼广东社团联合总会新任总主席叶正欣，辅导主席谭柏叶，监事长余有信，秘书长杨健昌和其他理监事等，近千人出席，共同见证了广联第四届理监事就职礼。筹委会主席连介豪致辞，代表筹委会对全国各地乡亲、各社团领导在百忙中抽空参加表示感谢。

叶正欣总主席在致辞中，阐述了印尼广东社团联合总会组织情况。他说，该会是由印尼华族的客家、潮州、广肇、海南四大民系的有识之士，于2007年11月成立的。9年多来，在叶联礼、曾国奎、谭柏叶三任总主席的领导下，会务不断茁壮成长，为增进与国内外各华社的团结合作，搭建了与祖籍国广东乡亲的友谊桥梁，融入主流社会，赈灾助贫、造福社会，为印尼祖国的繁荣富强作出了一定的贡献。

叶正欣称，此次接任新一届总主席，虽然让他深感责任重大，但相信，在新一届全体理监事同心同德，团结协作的努力下，在历届总主席打下的良好基础上，将一如既往地秉承“海纳百川、包容务实、开拓进取”的广东精神，继往开来，励精图治，一定能推进会务，敦睦乡谊，服务社群，传承印中两国文化，为民族多谋福祉，为国家共创繁荣，续写辉煌！叶正欣也感谢连介豪乡贤领导下的就职礼筹委会全体成员，几个月以来的精心筹备，全力以赴，使晚会就职礼顺利举行。

谭柏叶辅导主席致辞，感谢前届理事的无私奉献，使他能顺利完成工作任务。希望今后在叶正欣总主席的带领下，以及全体理事的积极配合下，在原有的基础上，将广联会务办得更好，把广联带向另一个新的高峰。

叶联礼总主席也发表简要致辞，希望广联今后在叶正欣总主席和谭柏叶辅导主席的领导下，会务能取得更加蓬勃发展，更进一步。

俞雨龄总主席致辞，代表印尼福建社团联谊总会向广联举行新一届理监事就职表示祝贺。相信，广联今后在叶正欣总主席与谭柏叶辅导主席领导下的新一届理监事，将有更新、更高、更强的发展目标。俞雨龄也希望广联今后能与由16个福建山东籍社团组成的印尼福建社团联谊总会紧密合作，携手共进，为造福桑梓、创建和谐、文明，繁荣的印尼，为印中两国的友谊作出更大的贡献。

祝笛参赞致辞，代表中国大使馆向新当选的广联全体理监事表示热烈祝贺。他说，广联自2007成立至今，积极发挥了平台和纽带作用，努力提升自身影响和凝聚力，广泛团结印尼各广东籍社团和乡亲，为推动印尼华人融入主流社会、促进与其他友族和谐相处，为印尼经济社会发展，增进中印尼两国人民友好发挥了重要作用。希望广联今后在以叶正欣为首的领导下，会务蒸蒸日上，为团结乡亲、推动中印尼友好发展做出更大的贡献。