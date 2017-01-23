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印尼广东社团联合总会举办恳亲交流聚会

【本报周孙毅报道】为了感谢第三届（2013-2016年度）全体理监事在任期内的支持与无私奉献，印尼广东社团联合总会（简称：印尼广联）第三届总主席谭柏叶和候任总主席叶正欣，于1月23日晚在雅加达金莎国际酒楼举办一场恳亲交流聚会。

印尼广联第三届辅导主席曾国奎，永远名誉主席陈伯年，副总主席曾季瑾、黄一君、李汉泽，副监事长刘家衔、廖幼青，理事主席连介豪、余有信、江淼成，秘书长黄贤安等，近百人出席了聚会。

谭柏叶在致辞中，感谢第三届全体理监事过去3年对他的支持与厚爱，使他能顺利完成其工作任务。希望未来在叶正欣总主席的英明领导下，在原有的基础上再创辉煌。谭柏叶说，倘若这3年来有做得不够完善之处，还请大家能多多见谅。与此同时，他也借此新春佳节来临之际，衷心祝福广联四大族群：广肇、客属、潮州、海南乡亲们新春快乐，身体健康，万事如意。

叶正欣致辞，感谢大家对他的支持和信任，还有广联历届领导为该会所做出的贡献与奠定良好基础。叶正欣指出，目前广联尚未有属于自己的永久会所，现还是借用位于雅加达Pinangsia的广肇会馆第5楼来办事，因此，他建议广联应该要有属于自己的会所，希望今后能得到广大乡亲们的支持，大家再接再厉，以便早日实现一间属于自己会所的目标。

叶正欣补充说，未来广联计划将举办银会活动，希望乡亲们届时能踊跃报名参与。餐会上，大家一边享用美味佳肴，也边欣赏爱好歌唱乡亲们登台展喉高歌，为晚会增添了热闹气氛，场面轻松愉快。该聚会直到晚上10时许圆满结束。