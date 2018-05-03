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印尼巴中校友会第四期第四次银会聚餐联欢

【本报周孙毅报道】 4月3日晚，印尼巴中校友会第四期第四次银会聚餐联欢，在雅加达太阳城酒楼大礼堂举行。近千名校友和银会会友参与聚会。

筹委会主席曾耀生致辞，就本次聚会筹备工作向大家作了详细汇报。他说，巴中校友会通过银会举办的文娱活动，是因为这是一种最容易被广大群众所吸引和喜爱，并且具有强烈的感召力，对培养集体主义精神，增强凝聚力，促进校友们的和谐、友爱起着积极地促进作用。与此同时，曾耀生也代表筹委会向全体演员和工作人员的无私奉献，致以万分谢意和崇高的敬意。

校友会副主席兼银会会首郑维克致辞，对筹委会全体理事和银会各组长的精心筹备，使这这次银会聚会能够顺利进行表示感谢。他希望今后的银会联欢能够出现更多的新人、新面孔的会友参与。同时更希望各年届同学会的主席、文娱部及银会各组长能积极推荐其同学们参与文艺演出。

巴中校友会辅导主席李世镰致辞称，今年10月份该校友会将进行新一届主席改选，希望各届同学会届时能做好准备，并推举优秀的候选人参与竞选。

李世镰补充说，该校友会组织银会活动，旨在联络巴中各年届校友，创造相聚平台，增进友谊和团结。希望巴中银会活动今后能继续得到广大校友的关怀和积极参与。大家团结一致，互助合作，将银会活动持续地举办下去。

当晚，校友们精心准备了十余个余兴节目，其间还穿插了抽奖助兴。联欢会以巴中合唱团A团呈献大合唱《祝酒歌》和《Medley Campursari》拉开序幕。该联欢会最后举行幸运抽奖后圆满结束。