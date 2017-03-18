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印尼客属联谊总会第二届理监事就职典礼隆重举行

【本报周孙毅报道】3月17日，印尼客属联谊总会第二届（2017-2022年度）理监事就职典礼，在TMII华人文化公园“印尼客家博物馆”礼堂隆重举行。

客联第二届永远资深荣誉主席团、永远荣誉主席团、荣誉主席团，辅导主席傅志宽、曾季瑾，监事长李世镰，总主席叶联礼，副总主席团，执行主席团，秘书长叶丽珍和全体理监事出席参加，共襄盛举。

筹委会主席张和然首先致辞，感谢全国各地区客属乡亲拨冗出席就职礼，并汇报了筹备工作。来自全国32个地区将近200个代表，以及来自雅加达的7个客家社团会员，主席团、荣誉主席团等，近500人参与该活动。张和然对筹委会全体成员，以及台前幕后所有工作人员的鼎力协助，使活动能顺利进行表示感谢。

该就职礼在全国代表大会主席团丘更昆主席代表宣读决定书后，接着由大会主席团吴元昌、陈志明、刘汉强、饶健明把会旗移交给叶联礼后正式开始。

叶联礼总主席在致辞中，感谢全体乡亲对他的信任，并继续推举他连任第二届总主席一职。他说，目前客联在全国各分会的发展越来越多，工作越来越繁重,但值得庆幸的是，我们看到有年轻一代的接班，在本届理监事会并委任了全国各地的年轻客家精英担任重要职位。希望他们能以现代科技，网络媒介，把印尼各地年轻一代团结起来, 为发展强大的印尼，在各项领域里贡献印尼客家人的力量。

叶联礼指出，今年客联总会有几件重要任务将进行，（一） 8月3-5日，将在棉兰召开第四届客家青年大会。（二）11月15-17日，将在巴厘岛召开第二届第一次全国工作会议。（三）10月12-14日，将组团赴香港参加在当地举行的第29届世界客属恳亲大会。欢迎全国各地乡亲们届时踊跃参与。

叶联礼强调说，我们辛辛苦苦成立的客联总会 ，只可以继续壮大，而不可以分裂，倘若这一届不能完成的任务，希望年轻的一代可以完成。比如 ，客家大学，青年客家人商贸网络平台等。希望该会今后的发展能继续得到大家的支持。

客联总会永远荣誉主席、来自北京钟家燕教授也发表热情洋溢的讲话，对客联总会举行第二届理监事就职礼表示祝贺。希望该会今后在叶联礼总主席的领导下，继续发扬客家精神，为团结全体乡亲，促进中印尼两国更加紧密的发展伙伴关系作出努力和贡献。

客联荣誉主席郭桂和、温能招女士（雅加达特区省长钟万学母亲）、辅导主席傅志宽、曾季瑾均分别致辞，对印尼客联总会成立多年来取得蓬勃发展深表欣慰，并寄望客联总会今后在叶联礼的带领下，继续发扬团结互助友爱精神，凝聚更多年轻一代，为客属同谋福祉，为国家共创繁荣。