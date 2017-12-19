Tuesday, December 19th, 2017 | Posted by

印尼安溪福利基金会携同泗水，巨港，占碑等地乡亲
出席第十届世界安溪乡亲联谊大会

廖扬宗在欢迎宴上发言

廖扬宗在欢迎宴上发言

 

【本报讯】十二月五至六日，第十届世界安溪乡亲联谊大会在“中国茶都”，“鸟龙茶铁观音之乡”，美丽的家乡安溪县城成功举办。安溪是中国著名的侨乡和大部分台湾乡亲的祖籍地，安溪乡亲遍布新加坡，马来西亚，印度尼西亚，缅甸等东南亚国家及世界各地，凭借安溪人刻苦耐劳，勇于拼搏，爱拼敢赢，靠自己骨头长肉的开拓精神，在世界各地落地生根，开花结果。自1992年世界安溪乡亲联谊大会在新加坡创会并举办第一届大会以来，印尼安溪福利基金会 （安溪公会）做为创会会员从不间断的参加联谊会的各届活动。

本次大会以“根脉相连，共融发展”为主题，由安溪县人民政府主办，十六家海外安溪乡亲社团以及国内三十二家安溪商会联合协办，旨在深化海内外安溪乡亲的交流合作，沟通联合，促进祖籍地安溪及海内外乡亲居住地经济社会发展。本次联谊大会是第五次在家乡安溪召开，其间第九次归侨侨眷代表大会同期召开。开幕式上，联谊大会对长期热心公益事业的单位和个人进行表彰，并举行项目集中签约及开竣工仪式，发布大会宣言。参会乡亲大合照，举行海内外安溪乡亲社团秘书长联席会，参观县城文庙，考察信息产业园，茶艺文化，精品工艺展，体闲温泉养生，欢迎晚宴，独具家乡特色的文艺表演。十二月七日，印尼安溪福利基金会，泗水东爪哇安溪公会，巨港安溪同乡会，占碑安溪公会一行，包括廖扬宗，黄连顺，陈明祥，白传义，叶汉友，廖金章，黄永固，廖水清，胡玉志等三十八位乡亲由安溪县城出发前往泉州市拜访市政府领导，受到泉州市领导的热烈欢迎并特设午宴热情接待，互送纪念品。午宴后乡亲一行马不停蹄前往福州市拜访福建省政府领导，受到热烈欢迎并设晚宴招待，互换纪念品，增进了彼此之间的友谊和感情，交流乡音，增进乡情，共商发展机宜，为一带一路建设共同努力，添砖加瓦，谋求商机，共同为家乡建设事业添油打气。

结束中国行程，乡亲们取道新加坡，参加新加坡安溪会馆成立九十五周年晚会庆典，续叙乡谊，祝贺新加坡安溪会馆近百年事所取得的辉煌成就，增加了双方乡亲以及各地安溪乡亲社团的交流合作，沟通乡情，共同发展！

（图：安溪公会 稿：奚斯）

第十届世界安溪乡亲联谊会大合影

第十届世界安溪乡亲联谊会大合影

世安会向受奖者颁奖

世安会向受奖者颁奖

泉州市领导分发纪念品给印尼安溪公会，东爪哇安溪公会，占碑安溪公会，巨港安溪同乡会

泉州市领导分发纪念品给印尼安溪公会，东爪哇安溪公会，占碑安溪公会，巨港安溪同乡会

福建省领导赠送纪念品给印尼安溪乡亲

福建省领导赠送纪念品给印尼安溪乡亲

廖扬宗代表安溪公会赠送纪念品给福建省政府

廖扬宗代表安溪公会赠送纪念品给福建省政府

安溪公会乡亲出席新加坡安溪会馆九十五周年庆典

安溪公会乡亲出席新加坡安溪会馆九十五周年庆典

在新加坡安溪会馆庆典上和马来西来安溪乡亲合影

在新加坡安溪会馆庆典上和马来西来安溪乡亲合影

安溪公会领导和安溪县领导合影

安溪公会领导和安溪县领导合影

安溪公会领导出席世安会晚宴

安溪公会领导出席世安会晚宴

泉州市政府欢迎午宴一角

泉州市政府欢迎午宴一角

新加坡安溪会馆九十五周年庆典会场

新加坡安溪会馆九十五周年庆典会场

印尼安溪乡亲在宴会上交谈

印尼安溪乡亲在宴会上交谈

泉州市领导在欢迎午宴上发言

泉州市领导在欢迎午宴上发言

新加坡安溪会馆成立九十五周年庆典晚宴现场

新加坡安溪会馆成立九十五周年庆典晚宴现场

 

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