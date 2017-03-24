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印尼安溪福利基金会接待中国福建安溪县刘林霜县长一行

3月17日中午，中国福建安溪县刘林霜县长率领安溪县办公室主任白世杰，外事侨办主任张木旭，发改局局长廖炳辉，官桥党委书记吴振发，龙门党委书记李树明，广电局干部陈奕智等一行抵达印尼雅加达，廖扬宗、林蔚奇等人前往机场接机，下拓香格里拉酒店。

晚上7点整，与巨港占碑雅加达共24位乡亲在香格里拉中餐厅共进欢迎晚宴，欢迎刘林霜县长一行到访雅加达，席间，刘林霜县长表达了中国安溪县政府对印尼安溪乡亲们的关心和慰问，并介绍了家乡发展的一些近况：安溪高铁已经开始动工，相信不久后印尼乡亲们回安溪将会更加便利；印尼安溪福利基金会乡亲们也对刘林霜县长带来的好消息感到非常激动和高兴，欢迎晚宴在一片欢声笑语中进行。

3月18日下午5点整，刘林霜县长一行抵达安溪福利基金会会所，受到廖扬宗，黄连顺、陈明祥等30多位乡贤们的热烈欢迎。尤其值得一提的是基金会两位年事已高的乡贤：李当春（93岁）、李德生（88岁）听闻家乡的刘县长一行来访，也特意赶到安溪福利基金会会所，和刘县长一行亲切交流。

刘林霜县长首先感谢廖扬宗乡贤及其他乡贤们的热情招待，接着他说道，这次访问印尼主要是探望安溪乡亲，也介绍中国政府一带一路的各项政策以及家乡现在发展的一些变化，通过这次的访问也诚邀印尼安溪福利基金会的乡亲们，常回祖籍家乡去走走看看，观光考察，特别是今年11月底在安溪举办的第十届世界安溪联谊大会，届时欢迎乡亲们踊跃参加，增进乡谊。廖扬宗首先代表安溪福利基金会的全体理事及乡亲们表达了对刘县长一行的热烈欢迎，他说刘县长一行的到来乡亲们感到非常高兴，远在异国，还能感受到来自祖籍国家乡人民的关心和温暖，让身在海外的他们感到非常的激动，希望今后能够更加密切的加强合作和交流，共同努力建设好更加美好的家乡。随后双方互赠纪念品并合影留念。

晚上七点，安溪福利基金会共50多位乡贤们在永源海鲜酒楼为刘县长一行举办了欢送晚宴，晚宴中双方乡亲们话家常，聊发展，一起度过了一个非常难忘的夜晚。

3月19日早上，安溪福利基金会理事们将刘县长一行送到机场，踏上前往吉隆坡的航班。