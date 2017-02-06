Posted by admin

印尼安溪同乡会欢庆7周年暨春节联欢

【本报周孙毅报道】2月5日，印尼安溪同乡会庆祝成立7周年暨2017春节团拜联欢，在该会Jl.Pluit Barat Raya No.21举行。该会资深荣誉主席唐裕，董事会主席陈耀基，董事会副主席李海滨，总主席林银满伉俪，副总主席李一品、许再山、郑素英、谢文良，常务顾问团主席白建南，秘书长李志雄，副秘书长叶冬珍，财政李焕章，妇女部主席潘兰妹，文娱部主席林保树，理事林清金，银会部主席郭丽云，理事陈贤德等理事及银会各组长乡亲，逾百人出席参与。

林银满在致辞中称，安溪同乡会第三届理事会走马上任一年来，大家通力合作，密切配合，过去一年该会各项福利和社会公益活动都有逐步的增加，同时又开办了第二期银会，而在会所也开展了各种文艺活动，使会所也显得更加热闹。感谢全体理事及乡亲们一向以来的支持与爱护。希望在新的一年大家更紧密地团结，在安溪同乡会的旗帜下，携手同行，把安溪同乡会办得更好！

李一品也发表了新春贺词，祝愿乡亲们新年快乐，合家平安，身体健康，鸡年行大运。希望在新的一年，大家心连心，同舟共济，把同乡会的各项会务工作办得更出色，更完善，为我国社会福利事业作出更大的贡献。

联欢会上，郑素英副总主席和银会部主席郭丽云也分别向银会诸理事及各位组长等分发过年红包，场面浓郁着喜气洋洋热闹气氛。