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印尼安溪同乡会探亲取经之旅

安溪乡亲椰城苏岛大串联

第二天早上，我们乘搭鹰航抵达占碑，同时收到执行主席胡玉志前任主席王春回和廖水清等理事热烈的欢迎。他们不但出动了几十辆私家车辆，还请来了警车开道，浩浩荡荡驶进了当地有名的Novita大酒店。他们非常体贴地让我们这班赶早机的椰城乡亲在房间稍作休息，便约定中饭时间，带我们前往当地名流、也是占碑大慈善家黄木成乡贤的家。

在黄府宽敞的大厅里，黄木成先生和他太太甘红英女士双双立在大门处迎接大家到来。主人告诉我们，来自巴东的安溪乡亲此时也已抵达。主人家致了欢迎词后就请大家用餐，长长的桌上全是丰盛的佳肴，加上巴东乡亲也带了一桌子地方小吃，大家每种只取少许，也把整个盘子盛的满满的，最后还在每个桌上放了糕点，冰淇淋和嫩椰子。有人笑着说，这样吃法，不出三天，我们带来的衣服都不能穿了。

住在小城最大好处就是，去什么景点都不用赶路。因此，难得相聚的乡亲饭后都没有离开的想法，大家借此机会互相交流心得，时间在欢笑声很快度过。下午去参观candi，天气太热，只逗留一会儿便离开了，顺路去参观公会会所，然后又到大伯公庙参观，有许多乡亲点香膜拜，有些忙着取景拍照放到网上让朋友分享。

晚上，在Novita旅店宴会厅，来自五个地区的乡亲欢聚一堂。在占碑安溪公会胡玉志主席邀请下，香港、椰城、巨港、巴东的代表，全部上台敬酒干杯，气氛非常融洽。欢乐的歌笑和相互碰杯祝酒的声音交织在一起，至到夜深，大家才依依不舍的离开。

无论到哪里，我们安溪人都是一家亲啊！这是占碑胡主席在晚宴上不断重复的一句话。他说出了大家共同的心声。

第二天，各地乡亲参观了一座建筑非常漂亮的观音庙。然后，又去看了当地前辈们留下的丰功伟绩──这是一块拥有五十多公顷的坟地产业，让安溪人百年归仙有安息之地，占碑也建有安溪人的殡仪馆。为了培养未来安溪社团接班人，他们开办华文补习班、成立基金会，做了很多工作。

占碑安溪公会已经走过90个风雨春秋，如果没有团结一致，没有大家心连心，就不可能如此辉煌。我们为他们的成就感到骄傲。

这次活动，占碑乡亲对人客的到访，一定费了不少时间和心思，才能安排的这么精细，真的好感恩！在要离开这亲情浓厚的小城时，我们吃到了全印尼其他地方都没有的一种淡水鱼，还吃上了爽口的猪脚煮药材，吃到大家欲罢不能。

短短两天时间，我们把这个美丽纯朴的小城该看的都看了，该吃的也都吃了。带着乡亲们的祝福和微笑，我们踏上了归程，再见，占碑，乡亲们，我们在椰城期待着各地乡亲的到来，让我们下次相聚雅加达─同高歌、共欢笑。