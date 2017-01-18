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印尼安溪同乡会当格朗北岸丹绒卡益济贫

【本报讯】上周六，正月十四日大清早，印尼安溪同乡会福利工作组在霏霏细雨中，六辆车子各自从南北不同居住地出发，怀着一片热诚的公益心，向着一个共同的目的地一一当格朗北海岸丹绒卡益，进行筹备了个把月的派送米粮包裹济贫活动。

这次济贫活动，是在临近春节期间对贫困华人区的活动，也是印尼安溪同乡会成立七周年环节中系列活动之一。七年来，同乡会回馈社会的善举从未间断过，逢年过节，回历或是农历新年都会亲躬其身驾临贫民窟，聊表心意。几年来踏遍当格朗西湾河畔，由崇德庙起到拉哇古晋的居邻组都留下同乡会的足迹。

工作组由副总主席李一品、秘书长李志雄率领，成员是各部门主任，翁朝福，李家生，陈贤德，郭丽云，黄朝琴，黄伟民，白月琴，白月菊，陈坤荣，唐木伙，魏日莲，林英梅，陈波英，李登基，白义真，程兰竹，李超祥，李玉珍等。

经过颠簸回迂的二小时车程，才到达目的地，载货卡车也同步抵达，大家马上投入装袋贴标签工作中。该空军电讯区Mmah Dato庙区居邻组长RW PENG LIE ，一位瘦小憨直的老头对工作组解说，这一区华裔占九成，是闽粤后裔，与友族习俗生活已打成一片，以务农、渔业为主，或赴雅城工作。一些居民也为城市业主看守园庄。七十、八十年代该区庙宇香火鼎盛时期，和不远处的清水祖师公庙，每日香火不绝，农历初一十五更是人山人海，沸沸扬扬。如今除初一十五还有稀稀落落的香客外，已是一片寂静，庙前食摊空荡荡无人摆卖，连祖师公庙前那些乞丐要饭的也空无人影。

同乡会逾四百份米粮包裹含有五公斤庄白米食用油和白糖，速熟面，沙龙，饼干等，包裹由DATO庙分到祖师公庙，因居民稀少，方圆几公里均受其惠。济贫活动到中午十二点结束，午餐由居邻组妇女部烹煮供给，工作组就地庙里进餐后，在居民的挥手目送下离开丹绒卡益。