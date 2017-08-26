Saturday, August 26th, 2017 | Posted by

印尼安溪同乡会举行第二届第五期银会聚餐联欢

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印尼安溪同乡会全体理监事合影。前左起：林保树、林景济、施锦场、翁金友、白建南、陈耀基、林建安、李一品、郑素英、林银满伉俪、唐裕、李焕章、许再山、李志雄、陈贤德、郭丽云、叶东珍等。

 

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印尼安溪同乡会总主席林银满伉俪与演员们合影。

 

【本报周孙毅报道】8月25日晚，印尼安溪同乡会第二届第五期银会聚餐联欢晚会，在雅加达金莎国际酒楼宴会厅举行。

该会总主席林银满和夫人潘兰妹女士；副总主席李一品、许再山、施锦场、郑素英；资深荣誉主席唐裕，董事会主席陈耀基，常务顾问团主席白建南，秘书长李志雄，副秘书长叶冬珍；财政李焕章，文娱部主任林保树，银会部会长郭丽云和其他理事，银会各组长及会友等，逾700人相聚一堂。

据悉，印尼安溪同乡会自组织银会以来，都得到了会友们的积极响应。每四个月聚餐一次，旨在增进乡亲们及银会会友之间的友谊，加强交流和联系，发扬互助友爱精神。

是晚，该银会会友徐金叶、赖菊梅、黄金梅、Rosita Tjiawidjaja、郑金泽、罗美蓉、马金兰、陈金叶、彭慧君、陈美心、吴鼎新、周秀娜、Gunawan、王玉莲老师、李国强老师、Gita、Yenny、陈美发、Jasman、Heru老师领导的Bolly Wood 45、邓振新、陈银峰、廖凤珠、林保树等，以及我国百变歌后李康妮(Conny)和团友们也特别呈献一部搞笑喜剧作品《理发院》，令全场观众捧腹大笑。银会直到晚上10时许圆满结束。

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