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印尼哥伦比亚集团总裁刘正昌荣获

印尼融资企业协会颁发“2017多元金融行业终身成就奖”

【本报周孙毅报道】

12月14日，印尼融资企业协会（Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia简称：APPI），在雅加达威斯汀酒店宴会厅，向我国成功企业家哥伦比亚集团属下子公司PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan（SNP Finance）总裁刘正昌颁发“2017多元金融行业终身成就奖”。

据悉，该奖项仅授予那些成功致力于金融行业的人士，为金融行业提供突破点和创意，而且在融资行业中依然活跃，并拥有悠久的金融行业发展史。

我国成功企业家刘正昌祖籍广东梅县，出身工商世家。1942年出生于苏北省棉兰市，1968年继承父业，1977年将企业迁至雅加达，除了进口与代理外国品牌的产品，他开始开创自己的品牌。

刘正昌表示，他从小的理想就是把家族企业做大，自继承家业50年以来，他用坚毅的行动兑现这个从未有改变的理想。1982年,刘正昌创立了哥伦比亚集团，并开始从事融资业务工作，如今由他领导的哥伦比亚集团已成功从一间只是代理他人产品的中间商发展成为集制造、销售、售后服务和金融机构为一体的集团企业和百年老店，并在发展自主品牌上独树一帜，成为印尼民族工商业的标杆。

刘正昌是位追求无止境的企业家，为了把家族企业做大做强，他孜孜不倦地奋斗了50年来，一刻也不敢放松，但即使现在，已经“接班”50年，而且已经开始向新一代交班的他，依然还在继续奋斗！

哥伦比亚集团起初是一家以信用支付系统销售各种电子产品的公司。由于当时的电子商品信用还没有广为人知，刘正昌就决定了一个被人认为是奇怪的突破，甚至连自己都被认为“疯狂”，即敢于冒险将电子产品以分期付款方式卖给陌生消费者。刘正昌说，曾有人向他说：“连有时候借钱给亲戚朋友都不还，为什么还敢把货物卖给不认识的人”。但是刘正昌这一举措，如今使他反而被誉为无担保融资业务的先驱。该公司这几十年来通过分期付款方式销售家电产品，让上千万中下层老百姓有机会提早享用电子产品。这无形中也促进了印尼电子工业的成长，同时也对印尼的金融与财务行业做出了不少的贡献。

在实际运作的头20年，可以说哥伦比亚集团没有遇到任何的竞争对手。 因此，在2005-2008年期间，哥伦比亚集团曾有2万名销售人员和约700家哥伦比亚分店遍布印尼全国各地。

刘正昌称，PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan主要从事金融业务，而哥伦比亚集团则负责零售业务。PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan是印尼融资企业协会（APPI）的成员，而印尼融资企业协会也在金融服务管理局（Otoritas Jasa Keuangan简称：OJK）注册登记。这个奖项是金融业发展的光荣和为印尼经济发展做出重大贡献的结果。

刘正昌补充说，此次哥伦比亚集团能获得这一奖项，不是因为他个人的努力，而是归功于哥伦比亚集团全体员工的辛勤工作与合作，以及几十年来所有生意合作伙伴的大力支持与爱护，才能有今天的成就。希望全体员工今后再接再厉，为公司各项业务工作，以及对印尼的经济发展进步做出更大的贡献，再创辉煌！