Thursday, November 2nd, 2017 | Posted by

印尼博爱慈善基金会巨港设立“达爱金刚儿童社会之家”

 

沈石强（左）和刘秋玲（右）致辞。

沈石强（左）和刘秋玲（右）致辞。

刘秋玲和Diah Natalisa在各方代表见证下主持种植仪式。

刘秋玲和Diah Natalisa在各方代表见证下主持种植仪式。

 

达爱金刚基金会人员象征性赠送必需品给居民。

达爱金刚基金会人员象征性赠送必需品给居民。

【本报周孙毅报道】为了协助我国政府的扶贫工作，提高儿童整体素质及教育水平，1029日，由沈石强（Norsabudin）和刘秋玲（Dr.Alice Lawadinata）发起设立的“达爱金刚儿童社会之家”，在苏门答腊南部Banyuasin占地2公顷的土地正式动工兴建。

据刘秋玲表示，其实博爱慈善基金会早已有打算在当地开设达爱金刚儿童社会之家的计划，如今终于实现。她希望儿童社会之家的建立，能培育出更多具有道德修养_孝顺父母_恭敬师长的学生，将来为国家做贡献_为社会服务。

我国发挥国家配备工具效用与官僚改革部代表Diah Natalisa博士应邀出席奠基仪式。她说，感谢那些关心社会的组织，因为政府肯定无法接触社会的各阶层，相信这些组织的参与一定能帮助政府的扶贫工作。

与会嘉宾Kaka Tito Karnavian和 印尼华族兄弟协会 (IPTI) 主席张艺锋（Dr.Ipong Hembing Putra）均分别发言，对印尼博爱慈善基金会的无私奉献表示高度赞赏。

是日，奠基仪式后举行种植各种水果幼苗，并向当地Talang Kelapa区的72位居民赠送日用品，以及开展义诊活动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197222

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