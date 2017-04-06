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印尼华裔总会设宴欢迎永春县委书记蔡萌芽一行人

【本报周孙毅报道】4月4日晚，印尼华裔总会（INTI）在雅加达太阳城国际酒楼设宴欢迎福建省永春县委书记蔡萌芽率领的代表团一行人。

印尼华裔总会总主席许世经，监事长黄正泉，副总主席许锦祥，陈清明秘书长，辅导主席连介豪、黄瑞泉、马咏南，名誉主席邱闻天、张锦泉、张仲年、许世良、许再山，理事主席廖扬宗、王振坤、吴明理、许冰浩，财政黄建筑等的热情接待。

许世经在致辞中，代表印尼华裔总会对蔡萌芽县委书记率团来访表示热烈欢迎，并介绍了印尼华裔总会组织发展状况暨我国概况。许世经表示，印尼和中国是友好邻邦，当前两国关系正处在最好时期，印尼地大物博，拥有丰富的自然资源，市场潜力巨大。希望通过这次蔡萌芽县委书记的到访，能将所看到和体会及感受的方方面面，回国后把信息传达给永春县市民，并鼓励更多当地工商界、旅游界人士前来印尼观光旅游与投资兴业，印尼华裔总会将全心全意地为远道而来的乡亲们服务，为促进两地间各领域发展做出努力和贡献。

永春县委书记蔡萌芽在致辞中，对印尼华裔总会诸领导的盛情款待表示感谢，并简要介绍了永春县的基本情况。永春县是一个有着千年历史的文化之乡，自古就有“万紫千红花不谢，冬暖夏凉四序春”的美誉，幅员1468平方公里，人口60万。永春拥有几个特点：一是生态环境良好；二是物产资源丰富；三是人文底_深厚；四是区位优势明显。蔡萌芽书记续称，今日的永春商机无限，潜力无限，希望印尼华裔总会继续弘扬优良传统，引导年轻一代加强与祖辈故乡的联系，让闽南文化的根脉薪火相传！

晚宴上，双方轻松交流，在互赠纪念品，共进晚餐后圆满结束。