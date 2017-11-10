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印尼华裔总会第五届理监事就职典礼昨隆重举行 继往开来 再创辉煌

【本报周孙毅报道】11月9日晚，以“殊途同归、加强团结”为主题的印尼华裔总会(INTI)第五届（2017-2021年）理监事就职典礼，在雅加达金莎国际酒楼隆重举行。

我国人协议长Zulkifli Hasan，内政部长代表Soedarmo, 雅加达特区省长代表Catur Laswanto,印尼穆斯林知识分子协会主席Jimly Asshiddqie，西加副省长黄汉山，山口羊市长蔡翠媚，中国驻印尼大使馆参赞兼总领事祝笛，INTI前任总主席许世经，新任总主席黄德新伉俪，副总主席黄印华（兼执行主席）、陈清明、许锦祥、贝锦兴、张敬伟、张锦泉，秘书长陈家隆，总财政陈泗云和其他理监事，以及全国各地区分会代表，各华社领导等，近千人出席见证就职礼。

就职礼在壮严的印尼国歌声中正式开始。接着在监察委员郑年锦、黄正泉、潘万鑫的见证下，由前任总主席许世经将会旗移交给新任总主席黄德新。

黄德新致辞，感谢大家对他的信任和支持，推举他担任新一届总主席。他说，华族身为印尼国家的公民和INTI的成员，面临的任务、挑战和责任并不轻松，目前我国依然面对着多样化的问题，还有很多有待解决的难题，如：族群团结依然容易受到各种政治利益，经济差距的负面影响，甚至包括班察西拉作为国家的基础在内的若干准侧，尚未被所有人完全理解和接受。因此，他希望INTI全体成员团结协作，秉持建国五项原则为基础，坚持1945基本宪法，并在国家统一的框架内实现民族团结。

黄德新表示，希望新一届全体理监事能继续保持紧密团结与合作，秉持INTI创会宗旨，在做好团结华裔族群外，也为我国社会各领域发展作出更大的贡献。他也希望在其任内，能够让印尼华裔总会的名字走进每个人的心里，使各项工作能够在印尼华族发展史上写下光辉的一页。同时能为华裔总会的未来，进一步奠定坚实的基础。

当晚，除了举行INTI中央理事会就职礼外，另为新设立的分支机构印尼青年华裔协会，以及新选出的万丹省、丹格朗市和南丹格朗市各分会主席举行就职。黄德新希望华裔总会将来能够在全国34个省全面覆盖。除了建立区域分支机构外，为了加强在会员招募中的行动，还要根据有关人士的专业、兴趣、职业，组建印尼华裔总会俱乐部，并由中央理事会直接协调。

我国人协议长Zulkifli Hasan、内政部长代表Soedarmo，以及中国驻印尼使馆祝笛参赞均分别致辞，对黄德新荣任INTI总主席一职表示热烈祝贺。希望INTI今后在以黄德新为首的领导下，以及各位理监事和友好华社的团结协作下，在做好团结华裔族群外，也为我国社会各领域发展作出更大的贡献。