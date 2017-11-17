Friday, November 17th, 2017 | Posted by

印尼华裔总会总主席黄德新率团
访印尼福建社团联谊总会

 

交流会一景。

交流会一景。

黄德新（左七）在双方代表陪同下赠送纪念品给印尼福建社团联谊总会，由俞雨龄总主席代表接收。

黄德新（左七）在双方代表陪同下赠送纪念品给印尼福建社团联谊总会，由俞雨龄总主席代表接收。

双方代表合影。前左起：林民强、卓天贵、洪明辉、姚忠从、林秀礼、黄正泉、黄德新、俞雨龄、郑年锦、陈清明、许锦祥、廖扬宗、林惠宽、张锦泉。后右起：许宏德、黄志祥、王振宝、高鹏彩、游日成、魏飞等合影。

双方代表合影。前左起：林民强、卓天贵、洪明辉、姚忠从、林秀礼、黄正泉、黄德新、俞雨龄、郑年锦、陈清明、许锦祥、廖扬宗、林惠宽、张锦泉。后右起：许宏德、黄志祥、王振宝、高鹏彩、游日成、魏飞等合影。

 

【本报周孙毅报道】1117日，印尼华裔总会（INTI）总主席黄德新率领了该会诸理事，包括：副总主席陈清明、许锦祥、张锦泉，以及监察委员郑年锦、黄正泉等，拜访了印尼福建社团联谊总会，并受到俞雨龄总主席，副总主席姚忠从（兼秘书长）、廖扬宗、卓天贵、林民强、黄志祥、高鹏彩，副秘书长林惠宽等理事的热情接待。双方就今后建立更密切的合作进行了良好交流座谈。

俞雨龄在讲话中，代表印尼福建社团联谊总会对黄德新率团来访表示欢迎。他也对印尼华裔总会第四届全国会员大会顺利召开，以及黄德新荣任印尼华裔总会第5届总主席表示热烈祝贺。

姚忠从在发言时介绍了印尼福建社团联谊总会成立过程。他说，印尼福建社团联谊总会的成立应追溯到13年前亚齐省发生的世纪大海啸灾难，当时印尼福建十多个社团在俞雨龄和郑年锦乡贤等号召下，大家出钱出力，共同发起了“印尼雅加达福建─山东社团联络中心”，为亚齐灾民出资出力，协助当地人民渡过了非常时期。后来为了加强各社团之间的联系，更好地服务社会，经这十多个社团领导的提议，于20137月份成立了“印尼福建社团联谊总会”筹备委员会，并于201428日举行首届理监事就职典礼，由俞雨龄出任首届总主席，张锦雄为常务副总主席，其他会员社团主席或会长为副总主席。

俞雨龄希望INTI今后在以黄德新为首的领导下，以及全体理监事的团结协作下，会务蒸蒸日上，百尺竿头，更进一步。

黄德新在讲话中，感谢俞雨龄总主席及各位理事在百忙中抽空接待INTI一行人。他说，这次组团拜访印尼福建社团联谊总会，旨在增进双方之间的交流互动，促进今后更密切的合作。黄德新表示，未来将继续秉持INTI创会宗旨，在做好团结华裔族群外，也将推动华族积极融入主流社会，为我国社会各领域发展作出更大的贡献。

黄德新补充说，为加深相互了解，促进今后更紧密的合作关系。日前INTI曾先后与印尼伊斯兰教士联合会（PBNU）、印尼伊斯兰学者理事会（MUI）、Muhammadiyah总会、印尼穆斯林知识分子协会(ICMI)和我国总统府Pancasila思想辅导委员会工作小组等签署合作谅解备忘录。

INTI监察委员郑年锦、张锦泉、陈清明等分别发言，并希望双方今

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